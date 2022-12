Lauri Markkanen kommentoi tv-haastattelussa NBA:n tähdistöottelun äänestyksen alkamista.

Utah Jazz palasi Koripallon NBA-liigassa voittojen tielle kahden tappiollisen ottelun jälkeen, kun se voitti Detroit Pistonsin 126–111.

Detroit on koko NBA:n alkukauden heikoin joukkue, ja sen voittoprosentti on 24,2. Utahin voittoprosentti on nyt 52,9.

Utahin suomalaispelaaja Lauri Markkanen oli ottelussa mahtavassa iskussa ja heitti ennätykselliset 38 pistettä. Kyseessä on Markkasen henkilökohtainen yhden ottelun piste-ennätys, jonka hän teki myös marraskuussa Phoenix Sunsia vastaan.

Lisäksi Markkanen teki uuden ennätyksensä onnistuneissa kolmen pisteen heitoissa. Markkasen 13:sta kolmen pisteen heittoyrityksestä onnistui yhdeksän, ja suomalaisen onnistumisprosentti kolmen pisteen viivan takaa oli 69,2.

Pisteiden ohella Markkanen nappasi viisi levypalloa, antoi yhden koriin johtaneen syötön ja teki yhden riiston.

Ottelun jälkeisessä tv-haastattelussa haastattelija esitti näkemyksen, että tämä saattoi olla yksi Markkasen parhaista otteluista Utahissa kaikki pelin osa-alueet huomioiden.

”Löydän aina jotain parannettavaa. Olen tyytyväinen, että pystyimme jälleen voittamaan”, Markkanen kommentoi.

Äänestys NBA:n tähdistöotteluun alkoi tiistaina. Ottelun tv-selostajatkin mainitsivat Markkasen hehkutuksen lomassa, että suomalainen on vahva ehdokas tähdistöön.

”On onni olla mukana siinä keskustelussa, mutta teen joka päivä töitä pelini eteen ja joukkuekavereitteni kanssa. Se motivoi minua joka päivä, että pystyn parhaimpaani, vaikka välillä on vaikeaa”, Markkanen sanoi.

Markkanen kehui Utahin kotisivuilla joukkuekavereitaan.

”He tekivät hyvää työtä löytäessään minut ja saadessaan minut vapaaksi hyvillä screeneillä. Minun piti vain astua esiin ja panna heitot sisään. Kiva, että muutama meni koriin”, Markkanen sanoi

UItahin päävalmentaja Will Hardy ylisti puolestaan Markkasta.

”Lauri pelasi mahtavan ottelun. Hän todella puski meidät johtoon.”

Utah aloitti ottelun hyvin ja johti ensimmäisen neljänneksen jälkeen 31–24. Detroit vei toisen neljänneksen 36–30, mutta tauolle mentiin silti Utahin yhden pisteen johdossa 61–60.

Tauon jälkeen Utah meni menojaan ja johti kolmannen neljänneksen jälkeen 95–85. Päätösneljänneksellä Utah kasvatti johtoaan lisää viidellä pisteellä.

Utah kohtaa perjantaiaamuna Suomen aikaa kotonaan Salt Lake Cityssä Washington Wizardsin.