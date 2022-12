Maailmanmestareiden paluu sai Buenos Airesin sekaisin: ”Ilo on samanlainen kuin syntyneestä lapsesta”

Kansanjuhlasta tuli kaaos. Pelaajien bussi ei päässyt keskustaan, ja lopulta heidät evakuoitiin helikoptereilla.

Buenos Aires

Dario Fumameri istuu Plaza de Mayon laidalla varjossa ja puristaa kädessään kullanväristä, muovista MM-pokaalia. Sellaisia ovat monet napanneet mukaan katumyyjiltä viime päivinä.

”Ostin tämän, että tuntisin olevani maailmanmestari. Tämä auttaa siinä. Maailmanmestaruus oli hyvä joululahja, minulle ja kaikille argentiinalaisille.”

Fumameri juhli sunnuntaina Obeliscolla, mutta päätti jäädä eilen kotiin lepäämään, että jaksaisi tiistaina ottaa vastaan kaupunkiin saapuneet mestarit. Toki hän valvoi tiistain vastaisena yönä puoli neljään ja katsoi televisiosta, kun maailmanmestarien kone vihdoin laskeutui Buenos Airesiin.

Fumameri aikoo pysytellä aukiolla siihen saakka, kunnes maailmanmestarit tulevat sinne. Aiemmin on ilmoitettu, että pelaajat esittäytyvät presidentin ja hallituksen palatsin, kuuluisan Casa Rosadan parvekkeella.

Väkijoukkoa Buenos Airesissa.

Tiistaiaamuna Lionel Messi julkaisi Instagram-tilillään kuvia, joissa hän näytti nukkuneensa voittopokaali vieressään. Muiden pelaajien lentokoneessa otetuissa kuvissa pokaali on kuin vauva, niin hellästi pelaajat pitävät sitä sylissään. Pokaalille jopa laitettiin koneessa turvavyö.

Plaza de Mayolla oleva Julio Garialde ei pidä vauva-vertausta kaukaa haettuna.

”Minun sukupolveni kasvoi Diego Maradonan kanssa, ja hän toi meille maailmanmestaruuden. Sen jälkeen se pääsi karkuun meiltä monta kertaa. Nyt ilo on samanlainen kuin syntyneestä lapsesta. Ulkomaalaiset eivät ehkä ymmärrä sitä intohimoa, mutta argentiinalaiset ymmärtävät.”

Tiistai julistettiin suurimmassa osassa Argentiinaa kansalliseksi vapaapäiväksi. Garialde matkusti vaimonsa ja esiteini-ikäisen tyttärensä kanssa 50 kilometrin matkan Plaza de Mayolle. Garialde on yrittäjä, joten hänelle päivä merkitsee tulojen menetystä, mutta se ei saanut häntä perumaan suunnitelmia.

Tytär käy kastautumassa aukion pienessä vesialtaassa monen muun tavoin, lämpötila on kaupungissa yli 30 astetta.

Garialde sanoo kansanjuhlan olevan etenkin nuorille tärkeä, sillä he eivät ole päässeet kokemaan mitään tällaista aiemmin.

”Olin itse 15-vuotias, kun Argentiina voitti edellisen maailmanmestaruuden. Halusin tuoda lapseni tänne, koska tämä on sukupolvikokemus, joka ei unohdu koskaan.”

Argentiinalaisten fanaattista suhtautumista jalkapalloon on vaikeaa kuvata sanoin. Se on täydellistä omistautumista ja huumaa, eikä sillä ole mitään rajoja. Se tarttuu kaikkiin lähellä oleviin. Kun yksi alkaa laulaa tai kiljua riemusta, kohta koko lähellä oleva joukko on liekeissä.

Kannattaja kiipesi lipun kanssa liikennevalotolpan päälle paraatin aikana.

Vaikka ei ole tietoa, miten monen tunnin päästä maailmanmestarit tulevat paikalle, Plaza de Mayolla riemu ei laannu. Casa Rosada on eristetty mellakka-aidoilla, ja sen pihalta suihkutetaan viileää vettä väen ylle. Tarpeen oleva viilennys saa ihmiset hullaantumaan heti. Rummut alkavat kumista, ihmiset hyppiä ja laulaa täysillä.

Kun viranomaiset ilmoittavat puolenpäivän jälkeen, että mestarien bussi pysähtyy vähän kauempana keskustasta Avenida 9 de Julion ja suuren valtatien risteyksen luona, ihmiset alkavat valua nopeasti Obeliscolta poispäin. Silti sitä ei pääse korttelia lähemmäksi, ja sinnekin jää vielä suuri joukko ihmisiä.

Iltapäivällä kansanjuhla muuttui dramaattisesti. Pelaajien bussien reittiä oli jo ennalta muutettu pariinkin otteeseen. Jo tiistaiaamuna tiedettiin, ettei busseilla ole mitään mahdollisuuksia päästä Obeliscon aukion lähelle valtavan ihmismäärän takia. Illalla tulleen tiedon mukaan kaduilla oli neljä miljoonaa ihmistä.

Kun mestarien bussi lähti liikkeelle Argentiinan jalkapalloliiton tiloista läheltä lentokenttää vähän ennen puoltapäivää, se pääsi etenemään kohti keskustaa pari kilometriä tunnissa. Mikäli he olisivat jatkaneet matkaa, mestarit olisivat olleet Buenos Airesin keskustassa kahdeksalta keskiviikkoaamuna.

Kello 16 iltapäivällä presidentin tiedottaja Gabriela Cerruti ilmoitti, että pelaajat evakuoidaan busseista helikoptereilla, ja bussien sijasta he lentävät keskustan yli fanien iloksi. Sen jälkeen he palasivat jalkapalloliiton tiloihin lähelle lentokenttää.

Keskustassa olevat ihmiset olivat ymmärrettävästi hämmentyneitä tilanteesta, mutta iloinen tunnelma jatkui ainakin alkuillasta entiseen tapaan.

Myös Plaza de Mayolla meno jatkui samanlaisena kuin aiemminkin, vaikka pelaajien näkeminen jäi helikoptereiden katsomiseen.