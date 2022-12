Main ContentPlaceholder

Urheilu | MM-jalkapallo

Messin pelipaidat on myyty loppuun koko maailmasta

Argentiinan marssi miesten MM-jalkapallon loppuotteluun on nostanut kapteeni Lionel Messin suosion taas jättilukemiin. Messi on esittänyt Qatarin turnauksessa taituruuttaan niin, että hänen nimellään ja pelinumerollaan 10 varustetut pelipaidat on myyty loppuun koko maailmassa.

Argentiinalaisen kymppipaita lienee monen joululahjapaketissa.

Espanjalaisen urheilulehti Marcan mukaan Messi-paitaa on turha etsiä Buenos Airesista tai mistään muualtakaan. Eikä ole merkitystä, etsiikö lasten tai aikuisten kokoja. Paidat on ostettu loppuun. Argentiina pelaa urheiluvaatejätti Adidaksen paidoissa ja on yhtiön isoin markkinaveturi maajoukkuejalkapalloilussa. Yhtiö on kuitenkin jäänyt telineisiin Messin kiinnostavuuden kasvaessa. Adidaksen mukaan tuotannon kasvattaminen ei ole onnistunut kovin nopeasti, mutta Messin paitoja yritetään saada myyntiin kiireellä. Jos Argentiina voittaa sunnuntaina Ranskan MM-finaalissa, paitojen kysyntä kasvaa jälleen taatusti. Mestaruuspokaalin mahdollisen nostamisen kunniaksi luvassa on luvassa erikoispaitoja. Argentiinan ja Ranskan MM-finaali alkaa sunnuntaina kello 17. Lauantaina pronssiottelussa kohtaavat Kroatia ja Marokko.