Selkä on suorassa.

Kantapäät pysyvät lattiassa.

Polvet ovat enintään 90 asteen kulmassa, eikä lantiokulma ole suurempi kuin 45 astetta.

Muun muassa noista asioista koostuu onnistunut ’kyykistys’ Move!-mittauskäsikirjan mukaan.

Kyykistys eli tuttavallisemmin kyykky.

Se on liike, johon joka viides kahdeksasluokkalainen porilaispoika ei tuoreiden Move!-mittaustulosten mukaan pysty.

Move!-mittauksissa mitataan viides- ja kahdeksasluokkalaisten oppilaiden kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Mittauksia on tehty kouluissa vuosittain elokuusta 2016 lähtien.

Tänä vuonna mittauksiin osallistui 107 000 viides- ja kahdeksasluokkalaista tyttöä ja poikaa.

Valtakunnallisesti noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista.

Parhaassa kunnossa ovat Pohjois-Pohjanmaan, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueitten lapset – huonoimmassa jamassa taas Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lapin ja Kainuun koululaiset.

Satakunnan hyvinvointialueella 42,2 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Porissa tilanne on Satakunnan tasoa synkempi, sillä lukema on 43,1 prosenttia.

Jotain hyvääkin Satakunnasta silti kuuluu, sillä vielä viime vuonna noin 44 prosentilla satakuntalaisnuorista fyysinen toimintakyky oli arkista jaksamista mahdollisesti haittaavalla tasolla.

Valtakunnallisesti tilanne ei ole muuttunut viime vuodesta oleellisesti mihinkään. UKK-instituutin johtajan, professori Tommi Vasankarin mukaan se onkin tämänkertaisten mittausten ainoa positiivinen uutinen, kun ottaa huomioon, että alla on kaksi koronavuotta rajoituksineen.

Istuva elämäntapa on maaseudun kouluikäisille vielä kovempi vastustaja kuin kaupunkilaisille, mutta tilanne ei ole hyvä kaupungeissakaan, kun yli kolmasosa lapsista kamppailee kuntonsa kanssa.

Esimerkiksi viidesluokkalaisten poikien kohdalla pahin tilanne on Kainuussa, kun peräti 52,3 prosentilla mitatuista on fyysiseen toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Siis enemmän kuin joka toisella.

Viidesluokkalaisista pojista parhaiten pärjäävät helsinkiläiset, mutta heistäkin joka kolmannella on haasteita toimintakykynsä kanssa.

Samanikäisten tyttöjen kohdalla vaikein tilanne on Kanta-Hämeessä ja paras Keski-Suomessa – siellä joka kolmas kamppailee fyysisen toimintakykynsä kanssa.

Suurin syypää toimintakyvyn puutteisiin on sekä kaupungeissa että maaseudulla liikunnan vähyys.

Selityksiä alueellisille eroille on kuitenkin useita: perheiden liikuntatottumukset, koulujen tavat ja arki, liikunnanopetuksen taso, liikunnan harrastusmahdollisuudet, liikuntapaikkojen määrä, koulumatkojen pituudet ja kuinka ne kuljetaan sekä istuvan elämäntavan houkutukset tietokone- ja mobiilipeleistä Netflixiin.

Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset ovat jo pitkään keskittyneet urheiluseuroihin, ja kaupungeissa niitä, kuten muitakin harrastusmahdollisuuksia, on tarjolla enemmän. Myös matkat harrastuksiin ovat taajamissa lyhempiä, ja lähempää kotia ja koulua löytyy joukkueita, joissa pelata ja ryhmiä joissa liikkua.

Maaseudulla väkeä on vähemmän, ja siksi joukkuelajien harrastaminen on yhä useammin mahdotonta ja liikuntaryhmien kokoon saaminen vaikeaa. Harrastuksiin on usein pitkä matka, ja automatkat lisäävät istumista sen sijaan, että kentälle tai salille kuljettaisiin kävellen tai pyörällä. Maaseudun kunnissa koulukyyti vie ja tuo, ja koulumatkojen tuomat askeleet ja liike jäävät lähes kokonaan pois.

”Nyt tiedetään, mikä on tilanne, mutta pitäisi myös ryhtyä rohkeasti toimenpiteisiin, että saataisiin parannusta aikaan”, Move!-järjestelmän kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Koululaisten rapistuva toimintakyky on merkittävämpi yhteiskunnallinen ongelma kuin moni ehkä ymmärtääkään aikana, jolloin kiihkeintä poliittista keskustelua käydään sodasta, Nato-jäsenyydestä ja sähkön hinnasta.

Huono kestävyys ja surkea lihaskunto lisäävät riskiä sairastua niin sanottuihin kansantauteihin ja tukielinten sairauksiin myöhemmällä aikuisiällä. Huonolla kunnolla on yhteys muun muassa kakkostyypin diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

Näköpiirissä on jo aika, jolloin kasvavia terveysmenoja on kustantamassa entistä pienempi ja huonokuntoisempi työväestö.

” ”Kahden tunnin taksimatkan kouluun ei pitäisi olla yhdenkään lapsen normaalia arkea.”

Tommi Vasankari

Mitä siis pitäisi tehdä?

Mikko Huhtiniemen mukaan kouluissa vahvin toimenpide olisi koululiikunnan lisääminen.

”Se olisi järkevä, kannattava ja tasa-arvoinen toimenpide, jonka avulla tavoitettaisiin tasapuolisesti kaikki oppilaat”, hän sanoo.

Myös Tommi Vasankari pitää liikuntatuntien lisäämistä tehokkaana ja nopeasti suureen joukkoon vaikuttavana toimenpiteenä. Lisäksi hän toisi lasten liikuntaharrastukset koulupäivien yhteyteen.

Vasankarin mukaan näistä muutoksista eniten hyötyisivät juuri syrjäseutujen ja maaseudun lapset, joiden päivistä pitkät koulumatkat vievät merkittävän osan.

”Jos koulumatka ja -kyyti on pitkä, niin harrastuksiin lähteminen tekee tiukkaa”, Vasankari toteaa.

Maaseudun ja pienten taajamien kyläkoulujen lakkauttamista hän pitää suurena virheenä, jota ei kannattaisi enää toistaa.

”Lähikoulun lakkauttamisella on suuri vaikutus lapsen liikkumiseen. Kahden tunnin taksimatkan kouluun ei pitäisi olla yhdenkään lapsen normaalia arkea”, Vasankari sanoo.

Koululiikunnan lisääminen vaatisi poliittisen päätöksen, jonka tekisi valtioneuvosto. Toistaiseksi sellaista ei kuitenkaan olla tekemässä, eikä lasten liikunnan lisääminen ole juuri kuulunut puolueiden vaalipuheissakaan.

Poliittisia irtopisteitä on otettavissa harvanlaisesti, sillä lasten, nuorten ja työikäistenkin vähäinen liikunta on jo niin suuri ongelma, että sen ratkaisemiseen kuluu pakostakin vuosia ja valtavasti työtunteja. Nopeita ja helppoja ratkaisuja tarjolla ei ole lainkaan.

Vasankarin mukaan ongelman voittaminen vaatii useiden valtion ja kuntien hallinnonalojen, koulujen, kotien, urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen koordinoitua ja pitkäjänteistä yhteistyötä, asenne- ja kulttuurimuutoksia, tottumusten kumoamista ja uuden opettelua. Mahdotonta se ei ole, mutta helppoa siitä ei tule.

Huhtiniemen mukaan akuuttia apua syrjäseutujen lapsillekin löytyisi Moveen alusta asti kuuluneesta koululiikunnan ja terveydenhuollon yhteistyöstä. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei vielä tiedetä, mitä yhteistyölle tapahtuu, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat vuodenvaihteen jälkeen.

”Siinä on riskinsä tietojenkäsittelyjärjestelmien yhteensopivuudesta lähtien.”

Hyvinvointinsa ja toimintakykynsä kanssa kamppaileva oppilas voisi parhaimmillaan saada ennalta ehkäisevää apua yhteistyöstä, jossa mukana olisivat koululiikunta, terveydenhoito ja koti.

”Yhteistyö on mahdollisuus, jota on jo käytettykin ja joka on toiminut hienosti muttei vielä kaikkialla”, Huhtiniemi sanoo.

Liikuntaa lisäävillä ja lasten hyvinvointia parantavilla toimenpiteillä on kuitenkin kiire, sillä seuraava suomalainen sukupolvi ei odota – se kasvaa koko ajan.