Finaali on Messin viimeinen MM-peli: ”Olen iloinen, että pystyin saavuttamaan tämän”

Messi kertoi asiasta argentiinalaiselle urheilusanomalehti Olélle.

Argentiinan supertähti Lionel Messi pelaa sunnuntaina uransa viimeisen ottelun jalkapallon MM-kisoissa, kun Argentiina kohtaa kisojen loppuottelussa joko Ranskan tai Marokon.

Argentiina varmisti finaalipaikkansa myöhään tiistai-iltana, kun Kroatia kaatui välierässä 3–0. Messi laukoi avausmaalin rangaistuspotkusta ja pohjusti molemmat Julian Álvarezin osumat. Syötöistä ensimmäinen oli toki vain pieni tökkäys ennen Álvarezin sooloa.

”Olen erittäin iloinen, että pystyin saavuttamaan tämän. Päätän matkani MM-kisoissa pelaamalla viimeisen otteluni finaalissa”, Messi kertoi välierän jälkeen argentiinalaiselle urheilusanomalehti Olélle.

”Kaikki näissä MM-kisoissa kokemani on ollut jotain hyvin jännittävää.”

Olé kysyi tämän jälkeen Messiltä, jääkö sunnuntain ottelu hänen viimeisekseen MM-kisoissa.

”Kyllä. Varmasti kyllä. Seuraaviin [kisoihin] on monta vuotta aikaa, enkä usko pystyväni siihen. Ja tällä tavoin lopettaminen on parasta”, Argentiinan kapteeni vastasi.

Välierä oli Messille uran 25:s ottelu MM-lopputurnauksessa, mikä on eniten kisahistoriassa yhdessä Saksan Lothar Matthäusin kanssa.

Messistä tuli ottelussa myös kaikkien aikojen argentiinalainen maalitykki MM-kisoissa, kun hän laukoi uransa 11:nnen MM-kisamaalin ”Albicelestelle” ja ohitti listan kärjessä kymmenellä maalillaan olleen Gabriel Batistutan.

”Kaikki se on hienoa, mutta tärkeintä on pystyä saavuttamaan joukkueen tavoite, mikä on kaikkein kauneinta”, Messi sanoi.

”Olemme taistelleet itsemme vain yhden askeleen päähän siitä. Aiomme antaa kaikkemme, jotta se [maailmanmestaruuden voittaminen] toteutuisi tällä kertaa.”

Messi pelaa uransa viidensiä MM-kisoja, mikä on Argentiinan ennätys. Hän nousi Qatarissa listakärkeen ohi neljien kisojen Diego Maradonan ja Javier Mascheranon.

Messin toistaiseksi paras saavutus MM-kisoista on hopea vuodelta 2014.

Copa Américan eli Etelä-Amerikan mestaruuden Messi voitti vihdoin vuonna 2021 kolmen hävityn loppuottelun jälkeen.

Maajoukkueessa Messi on saavuttanut myös olympiakultaa 2008 ja alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden 2005.