Suomen entinen päävalmentaja Magnar Dalen on edelleen unelmatyössään norjalaisen maratonhiihtotallin päällikkönä. Dalen kertoi näkemyksensä, voisiko maailmancupissakin olla joskus yksityistalleja maajoukkueiden sijaan.

Suomen hiihtomaajoukkueen entinen päävalmentaja Magnar Dalen työskentelee jo yhdeksättä kautta pitkien matkojen Ski Classics -kilpailusarjassa.

Tunnetuin ja arvostetuin Ski Classics -kilpailu on Ruotsissa hiihdettävä maailman suurin hiihtotapahtuma Vasaloppet.

Norjalainen mutta pitkään Ruotsissa asunut Dalen siirtyi kahdeksan vuotta kestäneen Suomen-pestinsä jälkeen keväällä 2014 norjalaisen huipputallin päälliköksi ja viihtyy samassa roolissa edelleen.

Työnantaja on matkan varrella pysynyt samana, vaikka tallin nimi on vaihtunut. Nyt se on Team Ragde Charge.

Ski Classicsissa kilpailee sponsorien rahoittamia yksityistalleja samaan tapaan kuin ammattipyöräilyssä.

Viime keväänä Dalen palkittiin Ski Classicsin vuoden tallipäällikkönä.

Dalenin valintaa perusteltiin muun muassa sillä, että hän on ollut aina pitkän matkan hiihdon eturintamassa niin taktiikan, välineitten kuin voitelun osalta. Lisäksi hänen tallinsa katsotaan olleen taktinen edelläkävijä.

"Kilpailuihin liittyvä matematiikka, laskelmointi, taktikointi ja suunnittelu ovat aina kiinnostaneet minua”, Dalen sanoi HS:n haastattelussa vuonna 2015, jolloin hän toimi ensimmäistä kautta maratonhiihdon puolella.

Silloin hän sanoi olevansa unelmatyössä, eikä sekään asia ole muuttunut.

Magnar Dalen viihtyi kesällä 2018 Norjan suuressa rullahiihtotapahtumassa Blinkfestivalenissa.

Dalenin mukaan Ski Classicissa on paljon yhtäläisyyksiä ammattipyöräilyn kanssa. Esimerkiksi hiihtäjät ovat pyöräilyn tapaan tallien palkkalistoilla, ainakin isoimmissa talleissa.

Talleilla on kilpailuissa yksi tai kaksi kapteenia, joiden menestyksen eteen muut tekevät työtä. Lähtökohtaisesti joukkueissa on siis apuhiihtäjiä, joilla ei ole edes lupaa voittaa.

Yksittäinen joukkue saa käyttää kauden aikana korkeintaan kymmentä hiihtäjää, ja kokoonpanossa pitää olla vähintään kaksi naista ja kaksi miestä.

Dalenia motivoi vahvasti se, että hänen mielestään Ski Classics -kilpailut eivät ole niin ennalta arvattavia kuin kilpailut maailmancupissa.

”Tiedämme etukäteen, että tulossa on kolmen tunnin show, ja kilpailun aikana tapahtuu paljon. Maailmancupissa kilpailut ovat niin ikään jännittäviä, mutta monesti puolimatkassa tiedetään, ketkä hiihtäjät ovat kärkikymmenikössä. Ski Classicissa sitä ei tiedetä, vaan jännitys säilyy yleensä loppuun asti”, Dalen sanoo HS:lle.

Dalenin mielestä Ski Classicsissa vallitsee joukkueiden kesken rauhallinen ja ystävällinen ilmapiiri.

” ”Ski Classicissa jännitys säilyy yleensä loppuun asti”

”Tämä johtuu siitä, että talleissa on eri maiden urheilijoita, joissakin jopa neljän maan kansalaisia.”

Ski Classics on kasvanut Dalenin vuosina selvästi, ja muun muassa sen tv-näkyvyys on kehittynyt.

”Olemme tietysti maailmancupiin verrattuna pikkuveli, mutta olen vaikuttunut siitä, miten nopeasti tämä kasvaa. Toivon, että Suomesta tulisi mukaan vahvoja joukkueita”, sanoo Dalen, joka seuraa edelleen tarkasti myös suomalaista huippuhiihtoa.

Tällä kaudella Ski Classicsissa mukana on neljä suomalaista tallia.

Kasvu on tarkoittanut myös sitä, että parhaat urheilijat tienaavat yhä enemmän.

”Palkat ovat paljon parempia kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten. Parhaat tienaavat hyvin.”

Dalen ei kuitenkaan halua edes ylimalkaisesti kertoa euromääristä.

”Joukkueen sisälläkään urheilijat eivät tiedä toistensa palkkoja. Ne perustuvat henkilökohtaisiin sopimuksiin.”

Pyöräilyn tapaan palkintorahat jaetaan joukkueen kaikkien mukana olleiden urheilijoiden kesken.

” ”Monia ovia ja ikkunoita pitäisi ensin avata”

Mutta mitä mieltä Dalen on siitä ideasta, että hiihdon maailmancupiin haettaisiin Ski Classicsin kaltaista mallia, eli siellä kilpailisivat maajoukkueiden sijaan yksityistallit?

Tämän ajatuksen on esittänyt julkisesti yksi lajin suurimmista tähdistä, norjalainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Johannes Høsflot Klæbo.

Pyöräilyssä maailman parhaat ajajat edustavat kansainvälisillä kilpailukiertueilla talleja eli työnantajiaan. Olympia- ja MM-kisoissa he kuuluvat maajoukkueisiin. Hiihdossa maajoukkueet kilpailevat arvokisojen lisäksi maailmancupissa.

Dalen ei pidä ideaa realistisena, ainakaan nykynäkymillä. Hänen mielestään muutokseen tarvittaisiin paljon aikaa.

”Se on erittäin monimutkainen asia, enkä usko, että olemme valmiita siihen. Monia ovia ja ikkunoita pitäisi ensin avata”, Dalen sanoo.

Hän perustelee näkemystään Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n nykyisillä säännöillä. Niitä pitäisi muuttaa radikaalisti, jotta yksityistallit voisivat kilpailla maailmancupissa.

”FIS-perhe on maiden muodostama yhteisö, ja maailmancupissa voi kilpailla vain kansallisen hiihtoliiton ilmoittamana. Jos siihen haluttaisiin muutos, kansallisten liittojen pitäisi luopua tästä yksinoikeudesta. Jos ne siitä luopuisivat, kaikki maajoukkueisiin liittyvä toiminta näivettyisi.”

Dalen ottaa esimerkiksi skenaarion, että Klæbo, Iivo Niskanen ja muita ehdottomia huippunimiä olisi samassa tallissa.

”Heillä olisi tietysti korkeammat palkat, mutta hiihtoihmisenä ajattelen sitä, että kakkostason huippuhiihtäjien pitää päästä harjoittelemaan parhaiden kanssa, jotta heistä kehittyy uusia huippuja. Siksi maajoukkuejärjestelmä on mielestäni erittäin tärkeä, enkä ole valmis sanomaan kyllä yksityistalleille.”

Magnar Dalen seurasi hiihdon maailmancupin kilpailuja Ruotsin Östersundissa helmikuussa 2015.

Dalen on yksi monista, jotka näkevät maailmancupin nykytilanteessa uhkakuvia.

”Olen vähän surullinen, koska minulla on paljon ystäviä hiihtoväen joukossa Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Tunnistan heidän toivottomuutensa kilpailla näitä isoja koneistoja vastaan”, Dalen sanoo ja viittaa muun muassa Norjan dominointiin miehissä.

Dalenin mielestä pienemmissä hiihtomaissa on vaikea motivoida lahjakkaita urheilijoita panostamaan maastohiihtoon.

”Heidän pitää vain toivoa, että jostain ilmestyy Justyna Kowalczykin tai Dario Colognan kaltaisia timantteja. Toki niitä tulee, mutta nykyisellä mallilla menetämme katsojia, ja kiinnostus lajia kohtaan vähenee.”

Ski Classicsin kausi käynnistyi viikonloppuna Itävallassa 13 ja 35 kilometrin matkoilla, joista ensimmäinen oli joukkuekilpailu väliaikalähdöllä.

Dalen sanoo, että hänen tallilleen tässä vaiheessa tärkeintä oli olla mukana tv-näkyvyyden takia. Tärkeimmät kilpailut ovat vuorossa vuodenvaihteen jälkeen.

”Me haluaisimme, että kaikki kilpailut olisivat pituudeltaan vähintään 50 kilometriä”, Dalen sanoo.

Ski Classics -sarjan osakilpailut nähdään tällä kaudella suorina lähetyksinä maksuttomalla TV5-kanavalla sekä maksullisessa Discovery+-palvelussa.