Marokko on tehnyt jo kaksi jättiyllätystä MM-nurmilla. Kolmas on haussa tänään Portugalia vastaan.

Jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa on nähty lukuisia yllätyksiä, mutta suurin osa niistä koettiin jo alkulohkoissa. Neljännesvälierissä suosikit etenivät jatkoon lähes joka otteluparista, ja ainoana altavastaajana kahdeksan parhaan joukkoon meni Marokko. Millainen joukkue on oikein kyseessä?

Maailmanlistalla sijalla 22 oleva Marokko pudotti jatkosta seitsemäntenä majailevan Espanjan. Maaleja ei nähty varsinaisella peliajalla eikä jatkoajalla, ja rangaistuspotkukilpailussa Marokko oli parempi lukemin 3–0.

Tulosta voi pitää yllättävänä, mutta huonolla joukkueella ei Espanjaa pidetä maaleitta. Tarkempi katsaus Marokon nimilistaan paljastaa, että joukkueessa on lukuisia huippupelaajia ja pari pelipaikkansa ehdottomaan eliittiin kuuluvaa tähteä.

Moni pelaajista on syntynyt ja saanut jalkapallokoulutuksensa ulkomailla. Osa on ehtinyt edustaa synnyinmaataan nuorten maajoukkueissa ennen Marokon valitsemista.

Espanja-ottelun sankari oli maalivahti Yassine Bounou, taiteilijanimeltään Bono. Kanadassa syntyneenä maalivahti olisi voinut edustaa kumpaa tahansa maata, mutta hän valitsi Marokon. 31-vuotias maalivahti on päästänyt MM-kisoissa toistaiseksi vain yhden maalin, synnyinmaataan Kanadaa vastaan.

Bono pelasi nuoruutensa Wydad Casblancassa, josta hän siirtyi Espanjaan vuonna 2012. Atlético Madridin, Zaragozan ja Gironan jälkeen hän puhkesi todelliseen kukkaan vasta Sevilla-siirron ansiosta. Sevilla voitti Bonon torjuntojen siivittämänä Eurooppa-liigan kaudella 2019–2020, ja maalivahti onnistui sarjassa myös maalinteossa 1–1-tasapelissä Valladolidia vastaan.

Viime kaudella Bono palkittiin La Ligan parhaana maalivahtina. Hän päästi 31 ottelussa vain 24 maalia, kun Sevilla sijoittui neljänneksi ja eteni Mestarien liigaan.

Yassine Bounou torjui Sergio Busquetsin rangaistuspotkun.

Marokon peli nojaa tiiviiseen puolustukseen, ja sen suurin tähti on Achraf Hakimi. Köyhistä oloista tullut 24-vuotias oikea puolustaja on Real Madridin akatemian kasvatti, joka ei kuitenkaan onnistunut lyömään läpi valkopaidoissa.

Madridissa syntynyt ja kasvanut Hakimi pelasi kausina 2017–2020 vain yhdeksän peliä ykkösjoukkueessa. Edessä oli lainasopimus saksalaiseen Dortmundiin, ja hyvä kausi Bundesliigassa poiki siirron Inter Milaniin. Mestaruuskauden 2020–21 jälkeen Hakimi liittyi Paris Saint-Germainin tähtikatraaseen.

Hakimia pidetään yhtenä tämän hetken parhaista pelipaikallaan. Nopea, vahva ja pallovarma Hakimi on iso pala niin PSG:n kuin Marokon peliä. Hän on tehnyt maajoukkueessa 58 ottelussa kahdeksan maalia, mikä oikeuttaa nykykokoonpanossa kolmanteen sijaan tähtihyökkääjien Youssef En-Nesyrin ja Hakim Ziyechin jälkeen.

Hakimi pystyy pelaamaan myös keskikentän laidalla, mutta Marokon pelityylissä suosikkeja vastaan pelipaikka on yleensä puolustuksessa.

Kylmähermoisuutta ja johtajuuttakin löytyy. Hakimi nimittäin laukoi jatkopaikan sinetöineen rangaistuspotkun Espanjaa vastaan viileällä nostolla keskelle maalia.

Puolustuksen toinen johtaja on kapteeni Romain Saïss. Ranskassa syntynyt ja kasvanut 32-vuotias toppari teki pääsarjadebyyttinsä vasta 25-vuotiaana Ranskan pääsarjan Angersissa.

Yhden kauden jälkeen tie vei Englantiin, ja Saïss pelasi kausina 2016–22 yli 170 ottelua Wolverhamptonissa ja teki 13 maalia. Nykyään hän edustaa turkkilaista Beşiktaşia ja on pelannut jo 70 ottelua Marokon paidassa.

Verkko on heilunut myös MM-kisoissa, sillä Saïss teki voittomaalin Belgiaa vastaan, kun Marokko yllätti maailmanlistan kakkosen alkulohkon ottelussa maalein 2–0.

Kun puolustuksesta löytyvät lisäksi Bayern Münchenissä avauskokoonpanon paikan vallannut Noussair Mazraoui ja West Hamin Nayef Aguerd, ei päästettyjen maalien vähyyttä tarvitse ihmetellä.

Hollannissa syntynyt Mazraoui, 25, on saanut jalkapallo-oppinsa Ajaxin akatemiassa. Aguerd, 26, sen sijaan pelasi nuoruutensa Marokossa ennen siirtoa Ranskaan ja täksi kaudeksi Lontooseen.

Keskikentän tärkein pelaaja on 26-vuotias Sofyan Amrabat. Puolustava keskikenttämies on niin ikään syntynyt Hollannissa ja ehti myös edustaa Hollantia alle 15-vuotiaissa mutta vaihtoi sitten Marokon paitaan. Amrabat pelaa seurajoukkuetasolla Italian Serie A:ssa Fiorentinassa.

Maalintekovastuu Marokon maajoukkueessa on laskettu pitkälti En-Nesyrin ja Ziyechin harteille. En-Nesyri on maalivahti Bonon joukkuetoveri Sevillasta, ja Ziyech puolestaan pelaa Valioliigan Chelseassa.

En-Nesyri on pelannut koko aikuisuransa Espanjassa, jonne hän siirtyi 18-vuotiaana. Toistaiseksi kovin suoritus nähtiin kaudella 2020–2021, kun hän laukoi La Ligassa 38 ottelussa peräti 18 maalia. Mestarien liigassa verkko heilui kuudesti kahdeksassa ottelussa. Maajoukkueessa En-Nesyri on tehnyt 16 maalia 54 ottelussa.

Youssef En-Nesyri (oik.) riensi juhlimaan Hakim Ziyechin (vas.) maalia Kanadaa vastaan.

Hyökkäyksen toinen tukipilari Hakim Ziyech on syntynyt Hollannissa, ja hän edusti Hollantia nuorten maajoukkueissa mutta valitsi lopulta Marokon.

Ziyech nousi suuren yleisön tietoisuuteen Amsterdamin Ajaxissa, ja etenkin kausi 2018–19 oli vahva: 16 maalia ja 13 syöttöä. Samana vuonna hänet rankattiin Mestarien liigan kauden 20 parhaan pelaajan joukkoon ja The Guardianin listalla maailman 29. parhaaksi pelaajaksi.

Ziyech siirtyi lontoolaiseen Chelseaan kaudeksi 2020–21, mutta aika Valioliigan suurseurassa on jättänyt toivomisen varaa. Peliaikaa on tullut vaihtelevasti, ja 51 ottelussa on syntynyt vain kuusi maalia.

Vasenjalkaisen taiturin osaaminen ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään, ja siitä saatiin osoitus myös MM-kisoissa, kun Ziyech laukoi pallon varmasti verkkoon Kanadaa vastaan maalivahdin seikkailun jälkeen. Hän onnistui myös rangaistuspotkukilpailussa Espanjaa vastaan.

Marokko kohtaa lauantain puolivälierässä Portugalin, ja maailmanlistan yhdeksikkö lähtee ottelun suosikkina. Marokko on selvästi heikoimmin rankattu maa jäljellä olevasta kahdeksikosta.

Päävalmentaja Walid Regragui on saanut joukkueen puolustuspelin todella vahvaksi, sillä Kanada-ottelussa syntynyt oma maali oli ensimmäinen kerta, kun palloa kaivettiin Marokon verkosta Regraguin elokuussa alkaneen pestin aikana. Tyhjin käsin ovat Belgian lisäksi saaneet kentältä poistua muun muassa Chile, Paraguay ja Kroatia.

Marokko luottaa tulosta tuoneeseen tiiviiseen joukkuepeliin, eikä vähämaalinen ottelu yllättäisi. Muistettava on myös, että Marokko voitti Espanjaa vastaan maalia kohti suuntautuneet laukaukset lukemin 3–1, joten aseeton se ei missään nimessä hyökkäyspäässä ole.

4–5 maailmanluokan pelaajaa täydennettynä parhaassa iässä olevilla laadukkailla ja sitoutuneilla joukkuetovereilla on näyttänyt voivansa yllättää kenet tahansa.

Marokko–Portugali 10.12. kello 17. Yle TV2 näyttää ottelun kello 16.20 alkaen.