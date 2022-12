Itani joutui elokuussa sairauslomalle.

Helsinki

Suomen Urheiluliiton (SUL) puheenjohtaja Sami Itani jättää tehtävänsä henkilökohtaisten syiden vuoksi. SUL:n tiedotteen mukaan Itani joutui elokuussa sairauslomalle luottamustehtävistään ja päivätyöstään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

"Olen äärimmäisen kiitollinen ja ylpeä viidestä vuodestani Urheiluliiton hallituksessa, joista neljä sain kunnian toimia puheenjohtajana. Todella surullisin mielin olen kuitenkin päättänyt jättää luottamustehtäväni Urheiluliitossa, myyntiyhtiössämme ja tukisäätiössämme”, Itani kertoo tiedotteessa.

” Odotan asteittaista paluuta työelämään, mutta sen aika ei ole vielä tiedossani, joten koen oikeaksi ja kaikkien kannalta vastuullisimmaksi päätökseksi jättää puheenjohtajuuteni.”

Uusi puheenjohtaja valitaan huhtikuussa

SUL:n liittovaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan huhtikuussa. Tehtäviä hoitaa nyt varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen, joka on toiminut Itanin sijaisena sairausloman ajan.

"Yleisurheiluperhe on ollut todella tärkeä osa elämääni lapsuudestani asti. Mielestäni liiton puheenjohtajuus on palvelutehtävä rakkaalle yhteisölle, enkä jättänyt kiveäkään kääntämättä kabineteissa tai kentällä puheenjohtajana. Kaiken annoin, mitä suinkin pystyin lajimme, urheilijoidemme ja Urheiluliiton puolesta, ja kokemus on ollut valtavan opettavainen”, Itani kertoo.

Hänen puheenjohtajajaksonsa loppuvaiheessa Suomen yleisurheilu ylsi hienoon menestykseen, kun suomalaisurheilijat saavuttivat neljä mitalia elokuussa Münchenissä järjestetyissä EM-kilpailuissa.

"Olen hyvin luottavainen Urheiluliiton ja yleisurheilun valoisan tulevaisuuden puolesta. Maajoukkueen ilmapiiri ja urheilijoiden menestyspotentiaali on huikea, ja seuroissa tehdään hyvää nuorisotyötä.”