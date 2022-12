Main ContentPlaceholder

Urheilu | Koripallo

Koripallotähti Brittney Griner virui Venäjän vankiloissa lähes vuoden – nyt hänet vapautettiin vaihdossa ”kuolemankauppiaaseen”

Griner on rikkonut useita koripallon ennätyksiä. Lisäksi hän on homoseksuaali afroamerikkalainen, joka on kamppailut seksuaalisen identiteettinsä puolesta vuosia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Britney Griner pelasi Tokion olympialaisten koripallofinaalissa. Yhdysvallat voitti kultaa.

Yhdysvaltalainen koripalloilija Brittney Griner pidätettiin viime helmikuussa Venäjällä, kun hänen matkatavaroistaan löytyi kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita. Viime elokuussa Griner sai yhdeksän vuoden vankeustuomion. Noin kuukausi sitten ilmoitettiin, että Griner siirretään rangaistussiirtolaan. Nyt hänet vapautettiin vaihdossa "kuolemankauppiaana" tunnettuun asekauppiaaseen Viktor Butiin. Kuka Griner on? Hän on 32-vuotias naisten koripallon supertähti, jolla pituutta on peräti 206 senttiä. Griner matkusti Venäjälle, koska hän on pelannut useiden vuosien ajan WNBA:n tauon aikana Venäjän liigassa. Grinerin kyvyt havaittiin viimeistään yliopistosarjoissa. Hän pelasi Texasin Wacossa Baylorin yliopiston joukkueessa Texasin Wacossa: vuonna 2012 Baylor voitti yliopistomestaruuden häviämättä otteluakaan. Griner valittiin yliopistosarjojen parhaaksi pelaajaksi sekä vuonna 2012 että 2013. Kenties huimin tarina Grineristä koripalloilijana liittyy yliopistoaikojen viimeiseen vuoteen: NBA-joukkue Dallas Mavericksin omistaja Mark Cuban sanoi harkitsevansa hänen varaamistaan NBA:n toisella varauskierroksella. Asiantuntijat tosin tyrmäsivät Grinerin mahdollisuudet pärjätä NBA:ssa. ”Jos hän on paras pelaaja, joka on jäljellä, niin otan hänet. Ottaisin hänet nähdäkseni, että onko hänestä siihen [NBA-peleihin]”, Cuban sanoi. Cubanin suunnitelmat jäivät toteutumatta, kun Griner varattiin naisten WNBA-liigan Phoenix Mercuryn joukkueeseen vuoden 2013 varaustilaisuudessa ensimmäisenä. Koska Griner on pitkä, hän myös donkkaa koreja – kuten tekee myös Suomen ykköspelaaja Awak Kuier. Griner donkkasi heti ensimmäisessä WNBA-pelissään kahdesti – kukaan ei ollut aiemmin donkannut kahdesti yhdessä ottelussa WNBA:ssa. Grinerille donkkaaminen on arkipäiväistä touhoa. Jo lukioaikanaan hän donkkasi yhden kauden aikana 52 kertaa. Griner on pelannut Mercuryn joukkueessa yhdeksän kautta – viimeisin kausi jäi luonnollisesti väliin vankeustuomion takia. Mestaruuksia on kuitenkin vain yksi, kaudelta 2014. Griner on myös roolimalli, joka on avoimesti kertonut homoseksuaalisuudestaan. Hän on yksi ensimmäisistä naisurheilijoista, joka on ylpeästi homoseksuaali afroamerikkalainen. Helpolla Griner ei ole päässyt: kun hän kertoi isälleen homoseksuaalisuudestaan, tämä heitti Grinerin ulos kodistaan. Sittemmin välit ovat parantuneet. Myös yliopistossa seksuaalinen suuntautuneisuus oli vaikea asia, sillä hän pelasi baptistiyliopiston joukkueessa. Baylorissa oli vielä tuolloin voimassa sääntö, jonka mukaan seksi kuului vain aviollisiin heterosuhteisiin. Kuka? Brittney Griner 32-vuotias yhdysvaltalainen koripalloilija. Pituus: 206 senttiä. Seurat Phoenix Mercury sekä UMMC Jekaterinburg. WNBA:n ykkösvaraus 2013, WNBA:n mestari 2014, seitsenkertainen WNBA:n All Star -pelaaja, kaksinkertainen WNBA:n paras pisteiden tekijä. Kolminkertainen Venäjän liigan mestari, nelinkertainen Euroliigan mestari. Yhdysvaltojen yliopistosarjan mestari 2012. Kaksinkertainen olympiakultamitalisti, kaksinkertainen maailmanmestari.