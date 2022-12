Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät alkavat perjantaina ja mukana on kahdeksan parasta. Arvioimme tulevat puolivälieräparit.

Jalkapallon MM-kisoissa on jäljellä kahdeksan maata ja kahdeksan ottelua. Perjantaina alkavat puolivälierät ja loppuottelu pelataan sunnuntaina 18. joulukuuta.

Satakunnan Kansa arvioi tulevat puolivälieräparit.

Ohjelma MM-puolivälierät Perjantai 9.12. Kello 17 Kroatia–Brasilia, Yle näyttää. Kello 21 Hollanti–Argentiina, MTV3 ja C More näyttävät. Lauantai 10.12. Kello 17 Marokko–Portugali, Yle näyttää. Kello 21 Englanti–Ranska, MTV3 ja C More näyttävät.

Kroatia–Brasilia

Brasilia vakuutti neljännesvälierissä, kun Etelä-Korea jäi täysin jalkoihin 4–1-voitossa. Brasilia sai takaisin tärkeät Neymarin ja Danilon ja hyökkäyspeli toimi kuin unelma. Sen lisäksi Brasilian puolustus on ollut laadukasta ja maa on vahvistanut mestarisuosikin asemaa kisojen aikana. Alissonin ja Thiago Silvan varaan voi laskea paljon alakerrassa.

Alisson on vartioinut Brasilian maalia pääasiassa MM-kisoissa. Tekeekö hän saman kuin Marcos 2002 ja johdattaa maalivahtina Brasilian MM-kultaan?

Puolivälierissä vastassa on Kroatia, joka voitti Japanin rangaistuspotkukisassa. Kroatia ei ole vielä loistanut Qatarin kisoissa kuten neljä vuotta sitten, jolloin maa oli hopealla. Supertähti Luka Modrićkaan ei ole enää entisellään, sillä hänet otettiin vaihtoon Japani-pelin jatkoajalla. Hyökkäyspään tehot ovat kysymysmerkki, eikä missattuihin paikkoihin ole varaa Brasiliaa vastaan.

Kroatian kapteeni Luka Modrić (vasemalla) vaihdettiin kesken Japani-pelin. Kapteeninnauhan sai Ivan Perišić.

Arvio: Brasilia jyrää välieriin. Kroatia ei kestä brassien hyökkäysvoimaa. Brasilia on vahvasti matkalla kohti kuudetta kultaansa 20 vuoden tauon jälkeen.

Hollanti–Argentiina

Argentiinan avauspelin tappio Saudi-Arabialle vaikuttaa puhtaalta työtapaturmalta. Päävalmentaja Lionel Scaloni on saanut pakan toimimaan muutamilla muutoksilla. 2010 tuleva mestari Espanjakin hävisi avauspelinsä. Argentiina on pelannut heikompiakin jaksoja, mutta avauspelin jälkeen maaliero on vahva 6–1. Lisäksi ryhmällä on erikoisase Lionel Messi, kunhan peli ei mene liikaa Messin kautta pakottamiseksi.

Argentiina juhlii Lionel Messin maali Australiaa vastaan neljännesvälierissä. Messi on Argentiinan hyökkäyspelin sykkivä sydän.

Louis van Gaal hakee valmennusuralleen vielä kruunua Hollannin peräsimessä. Vastakkain on kaksi peliään turnauksen aikana kohentanutta ryhmää. Neljännesvälierissä Hollanti pudotti USA:n, mutta nyt vastus kuitenkin kovenee ainakin kolme astetta. Hollannin isokokoinen puolustus voi olla vaikeuksissa Argentiinan taitavan kombinaatiopelin kanssa eikä ryhmältä vielä taida löytyä tarvittavaa laatua suurmenestykseen maajoukkuetasolla.

Hollannin ykkösmaalivahti Andries Noppert debytoi maajoukkueessa vasta MM-kisoissa ja on hoitanut tehtävänsä laadukkaasti. Hän on kuitenkin yhä joukkueen kysymysmerkkejä isoissa peleissä.

Arvio: Argentiina jatkaa välieriin, mutta ei helpolla. Etu maalivahti- ja hyökkäysosastolla kääntävät pelin Argentiinalle.

Marokko–Portugali

Marokko on kisojen se suuri yllättäjä, jota voi pitää ainoana odottamattomana joukkueena kahdeksan joukossa. Marokko on päästänyt vain yhden maalin ja pudotti yhden suosikeista Espanjan rangaistuspotkuissa neljännesvälierissä. Pallonhallinta tulee olemaan Portugalilla, mutta tiivis puolustus ja maailmanluokan laitapelaajat luovat todellisen vastaiskuvaaran. Marokko onkin kisojen värikkäimpiä ja kiehtovimpia joukkueita.

Historiaa: Marokon Achraf Hakimi laukoi ratkaisevan rangaistuspotkun ohi Espanjan maalivahdin Unai Simónin ja Marokko eteni puolivälieriin MM-kisoissa.

Portugalin päävalmentaja Fernando Santos tiesi avaavansa purkin, kun hän penkitti supertähti Cristiano Ronaldon neljännesvälierissä. Purkki ei ollut kuitenkaan matopurkki vaan hunajapurkki, kun Ronaldon korvannut Gonçalo Ramos teki hattutempun 6–1-voitossa Sveitsistä. Ronaldon poisjäänti teki Portugalista yhtenäisemmän ryhmän, mikä voi viedä joukkueen pitkällekin. Edellyttäen, että kärjestä löytyy tehoja, tarjoilun pitäisi pelata Bruno Ferandesin johdolla. Portugalilla on tähtilaatua joka osa-alueella.

Portugalin yllätyskortti? Gonçalo Ramos teki kolme maalia neljännesvälierässä, jatkuuko vire myös Marokkoa vastaan?

Arvio: Marokolla on hyvä sauma tehdä historiaa ja edetä ensimmäisenä Afrikan maana MM-kisojen välieriin, mutta pelinsä auki Sveitsiä saanut Portugali voittaa eikä Marokon yllätysputki jatku loputtomiin. Materiaalin laki tulee Marokkoa vastaan, sillä Portugalin pallonhallinta jauhaa riittävät maalit väkisin.

Englanti–Ranska

Puolivälierien kiinnostavin ottelu. Kaksi suurmaata, joista toisen kisat päättyy katastrofiin. Molemmat ovat olleet todella vakuuttavia kisojen edetessä. Englanti voitti Senegalin ja Ranska Puolan helposti. Englanti hieman takkuili alkulohkon USA-ottelussa, mutta on muuten jyrännyt. Gareth Southgate voi todistaa taas kerran, kuinka hyvä turnausvalmentaja on. Valioliigaa koluaville tähdille kovat paikat ovat tuttuja. Keskuspuolustus on ainoa selvä kysymysmerkki näin isossa ottelussa.

Englanti on vakuuttanut MM-nurmella. Paljon parjattu keskuspuolustaja Harry Maguire (toinen vasemmalta) pelaa vahvaa turnausta. Hänen kanssaan puolivälieräpaikkaa juhlivat Marcus Rashford (vasemmalla), Jude Bellingham ja taustalla Jordan Henderson.

Ranska on hallitseva maailmanmestari, jota edes hurja määrä loukkaantumisia ei ole haitannut. Kylian Mbappé, ehkä tämän hetken maailman paras, johdattaa ryhmää neronleimauksillaan. Ranska on tasapainoinen paketti, mutta samalla pakonkin edestä tarpeeksi uudistunut. Hyökkäyspeli on vaarallinen sekoitus viimeistely- ja rakentelukykyä. Löytyykö Olivier Giroud’lta tehoja, jos Mbappè pysähtyy?

Kylian Mbappé on Englannin suurin uhka. Jos supertaitava hyökkääjä pääsee vauhtiin, on Englanti isoissa vaikeuksissa.

Arvio: Englanti tekee pienen yllätyksen ja etenee välieriin Ranska-voitolla. Ranska on vedonlyöntikertoimien perusteella hienoinen suosikki. Englannin hyökkäyspeli ja vastahyökkäykset ovat myrkkyä Ranskalle. Puolustuspeli ratkaisee, sillä molemmat ovat takoneet hurjat maalimäärät. Siinä Englannin keskikentän keskusta ottaa avainroolin Ranskan pysäyttämisessä.