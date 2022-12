Olympiakomitea löysi myllerryksen keskellä huippu-urheiluvastaavansa

Liisa Ahlqvist-Lehkosuo, Tommi Pärmäkoski, Toni Roponen ja Juha Sten aloittavat tehtävässään tammikuun alussa.

Helsinki

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajana reilut kolme kuukautta toiminut Matti Heikkinen toteaa, että takana on ravakka syksy.

Muutosneuvottelujen pyörteessä ponnistelleen Olympiakomitean urheilupuoli otti maanantaina taas askeleen eteenpäin, kun Liisa Ahlqvist-Lehkosuo, Tommi Pärmäkoski, Toni Roponen ja Juha Sten nimettiin yksikön uusiksi huippu-urheiluvastaaviksi.

Lähes 80 hakijan joukosta seuloutuneen nelikon tehtävät alkavat tammikuun alussa. Millaisia osaajia taloon saapuu?

"He ovat hyviä ihmisiä, joilla on syvällinen huippu-urheilun kansainvälisen vaatimustason ymmärrys. Kyllähän me sellaisia ihmisiä tarvitsemme, jotka tietävät, mitä se urheilijan arki on ja ymmärtävät toisaalta, millaisessa verkostomallissa me toimimme suomalaisessa huippu-urheilussa”, Heikkinen kuvaili.

"He pystyvät laaja-alaisesti viemään hommaa eteenpäin, unohtamatta hien hajua.”

Vastuulajeista päätetään myöhemmin

Ahlqvist-Lehkosuo toimi Voimisteluliiton huippu-urheilujohtajana 2014–2020, ja hänellä on kokemusta myös Olympiakomitean asiantuntijatehtävistä.

Sten on toiminut viime vuodet nuorten koripallomaajoukkueen päävalmentajana sekä valmentajana helsinkiläisessä HBA-Märskyssä.

Pärmäkoski on F1-mestari Sebastian Vettelin entinen kuntovalmentaja ja toiminut sen jälkeen tiiviisti eri lajeissa, etenkin jääkiekossa. Hän jatkaa uuden tehtävänsä ohella Tapparan liigajoukkueen fysiikkavalmentajana kauden loppuun saakka. Hän on mukana myös vaimonsa, maajoukkuehiihtäjä Krista Pärmäkosken valmennuksessa.

”Liikkumisen ja seuratoiminnan kautta huippu-urheilu on tullut keskelle omaa elämääni. Vuodesta 2006 olen ollut päätoiminen valmentaja, ja koin, että nyt on se paikka, että voisin jakaa ja pistää keräämääni tietoa eteenpäin, Pärmäkoski sanoi.

Kaksi osa-aikaista huippu-urheiluvastaavaa, Lauri Hakala ja Mika Vakkuri, olivat aloittaneet työnsä jo aiemmin. Hakala toimii huippu-urheiluvastaavana joukkuepeleissä ja Vakkuri paralympialajeissa, mutta uusien nimitysten vastuualueet määrittyvät myöhemmin.

"Emme ole halunneet liian tiukasti lyödä lukkoon, että meillä olisi joku lajikoriajattelu. Siitä on haluttu päinvastoin pois. Mietimme huippu-urheiluyksikön sisällä toimenkuvat ja vastuualueet ja pyrimme löytämään resursseillamme optimaalisen kokonaisuuden”, Heikkinen sanoi.

3,5 vuoden karenssi takana

Toni Roponen siirtyy uuteen tehtäväänsä Tanhuvaaran urheiluopiston toimitusjohtajan pallilta. Kokenut hiihtovalmentaja on tullut viime vuosina tunnetuksi Ylen maastohiihtokommentaattorina.

Entinen hiihtäjähuippu Heikkinen on Roposelle tuttu mies, sillä kaksikko toimi urheilija-valmentajaparina lähes 20 vuoden ajan. Nyt hierarkia on toisenlainen, mutta kaksikko uskoo hyvän yhteistyön jatkuvan.

"Meillä on onneksi ollut Tonin kanssa 3,5 vuoden karenssi urheilu-urani jälkeen”, rekrytointiprosessin aikana jääviydestään huomauttanut Heikkinen naurahti.

"Tehdas on rakennettu"

2000-luvun mittakaavassa takana on pian jopa historiallisen menestyksekäs urheiluvuosi. Pikkuhiljaa urheiluväen odotukset siirtyvät jo Pariisin kesäolympialaisiin, jotka häämöttävät noin puolentoista vuoden päässä.

"Tehdas on rakennettu, ja sitä on tehty vähän reilut kymmenen vuotta. Tarkoitan huippu-urheiluyksikköä ja ennen kaikkea verkostoamme: sitä, miten teemme yhdessä töitä suomalaisen huippu-urheilun eteen. On ollut ilo nähdä, että näissä viime aikojen menestyksissä lähes poikkeuksetta jokainen yksilö tai joukkue on ollut mukana tässä verkostossa ja saanut erimuotoista tukea omilla urillaan”, Heikkinen totesi.

""Sitä työtä täytyy jatkaa ja siihen huippu-urheiluyksikössä pyritään.”