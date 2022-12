Rami Nieminen on aloittanut FC Jazzin myyntijohtajana.

Rami Nieminen on taas FC Jazzin mies.

Pori

FC Jazzin kultavuosien kova luu ja porilainen jalkapallolegenda Rami Nieminen on palannut tutun seuran palvelukseen.

Nieminen aloitti marraskuun lopussa FC Jazzin myyntijohtajana.

Niemisen palkkaus oli yksi Jazzin toiminnanjohtajan Tommi Pikkaraisen suunnitelmista. Pikkaraisen mukaan seuran myyntiresurssit eivät ole olleet riittävät. Hän uskoo Jazzin saavan Niemisestä lajin tuntevan myynnin vetäjän, jonka kokemus tuo seuran toimintaan paljon uutta.

Nieminen, 56, voitti pelaajaurallaan Jazzissa kaksi mestaruutta. Myös maajoukkueessa nähty Nieminen on yhä eniten otteluita Suomen pääsarjatasolla pelannut pelaaja.

Viime vuosina Nieminen on toiminut yrittäjänä. Peliuransa jälkeen hän teki myyntitöitä niin FC Jazzissa kuin myös FC PoPassa.

-”Tulee mieleen sanonta, ”back to home”. Aloitin jalkapallon myyntityön FC Jazzissa vuonna 2004. Sen jälkeen on paljon vettä virrannut Kokemäenjoessa ja paljon on tapahtunut”, Nieminen miettii FC Jazzin tiedotteessa.

”Haikein mielin olen seurannut porilaista jalkapalloa ja monenlaisia ajatuksia on liikkunut päässäni. Nyt olen ilokseni huomannut, että FC Jazziin on palannut tekemisen meininki ja tavoitteeksi on asetettu nousu ylemmille sarjatasoille.

Nieminen tietää, että urheiluseuran myyntityö on vaativaa ja vastuullista. Hän mietti Pikkaraisen tarjousta yhdessä puolisonsa Pauliinan kanssa. Pariskunta uskoo, että he saavat kuvion onnistumaan minkään elämän osa-alueen siitä kärsimättä.

Perheellä on kaksi kotia, toinen Ulvilassa, toinen Jyväskylässä.

-”Vuonna 2023 tulee kuluneeksi FC Jazzin 1993 mestaruudesta 30-vuotta. Mestaruusvuosi 1993 tulee olemaan esillä seuran arjessa. Itse asiassa puolisoni ehdotti, että pelaisimme uusintaottelun FC Jazz -93 vs. MyPa -93 ja innostuin ideasta heti.”

Nieminen on sitä mieltä, että Porissa pitää olla vähintään Ykkösen joukkue.

"Moni sanoo, että liigapaikkakin, mutta se ei tule pelkällä toteamisella. Tavoitteiden eteen täytyy olla valmis tekemään paljon työtä sekä harjoituskentällä että myös toimiston puolella. Molemmissa on Porissa parantamisen varaa ja itse aion olla toimistossa sata lasissa tätä varmistamassa.”

Niemisen tavoitteena on saada yritykset ja yleisö uskomaan yhteiseen maaliin. Hän kertoo rakentaneensa avukseen tukiryhmän, joka auttaa tavoitteiden toteuttamisessa.

”Tukiryhmä luo mahdollisuuksia ja puitteita onnistumiselle sekä tuloksekkaalle myynnille. Onkin ollut hienoa, että lyhyessä ajassa avukseni löytyi kymmenkunta innokasta henkilöä nostamaan FC Jazzia takaisin ylemmille sarjatasoille.”