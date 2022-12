Jani Rajalan mukaan Karhujen olisi pitänyt tehdä paikoistaan 10–12 maalia.

Karhujen päävalmentaja Jani Rajala oli lauantaina pettynyt vierasvoitosta huolimatta. Sunnuntaina karhulauman kiertue ei tuottanut lisäpisteitä. Se harmitti valmentajaa, mutta toisaalta peliin hän oli tyytyväisempi kuin lauantaina.

”Iso tasonnosto. Olimme niskan päällä koko ottelun niskan päällä. Meidän maalipaikoista olisi pitänyt tehdä 10–12 kaappia”, Rajala sanoi.

Sellaista määrää Karhut ei kuitenkaan takonut, ei lähellekään. Tehottomuus ja Siikaisista kotoisin oleva Karhujen ex-maalivahti Antti Vanhatalo jättivät pisteet Lappeenrantaan. SaiPa voitti yhteensä 35 torjuntaa napanneen Vanhatalon johdolla 5–4 (2–1, 1–3, 2–0).

Avauserässä Vanhatalolle kirjattiin peräti 28 torjuntaa.

Rajalan ja joukkueen harmitusta lisäsi SaiPan 4–4-tasoitusmaali. Se tuli vapaalyönnistä, jonka tuomarikin myönsi karhuvalmentajan mukaan virheelliseksi tuomioksi.

Aatu Tommila ja Niko Pulli saivat tehot 1+1. Maalin mieheen tekivät Eetu Annila ja Juho Myllyharju. Tavallisesti hyökkääjänä pelaava Janne Kuusiluoto onnistui ja kunnostautui Rajalan mukaan riistämällä vahvasti palloa.

”Jos päästää viisi maalia, sillä pitäisi salibandypeli voittaa. Tykkäsin kuitenkin jokaisen pelaajan pelistä.”

”Lauantaina emme olisi ehkä voittoa ansainneet, mutta nyt taas olisimme.”

Raumalainen SalBa on Divarin kärjessä 31 pisteellään. Karhut on tasaisessa sarjassa pisteen perässä sijalla neljä. Porilaisten seuraava peli on Porissa ensi lauantaina.