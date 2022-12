Liikkumattomuudella on miljardiluokan hintalappu, mutta ainakaan politiikassa sitä ei oikein saa sanoa, koska liian moni voi pahoittaa mielensä, kirjoittaa JP Mikola.

Latasin syksyllä älypuhelimeeni uuden päivityksen, joka alkoi patistaa minua arkiliikuntaan. Asetin päivätavoitteeksi 400 kilokaloria eli tuplasti sen, mitä alkuperäinen ”tarjous” oli.

Seurauksena on ollut se, että puhelin patistaa polulle jo siinä vaiheessa, kun herätyskellon pirinä soi korvissa ja vasta hapuilen silmälasejani yöpöydältä. Postilaatikolta palatessani puhelimeen saattaa tulla ilmoitus ”Enää 395 kilokaloria jäljellä tavoitteestasi. Uskon, että pystyt siihen, JP!”

Kiitos luottamuksesta! No, niin uskon minäkin, mutta saan kai sentään lukea lehteni rauhassa.

Kova vaatimustaso on myös älykellolla. Se ei mittaa arkiliikuntaa, vaan oikeaa urheilemista. Viikon varrella juostut seitsemän lenkkiä ja pari punttitreeniä tuottavat raa’an rehellistä palautetta: Kunto laskee, kertoo kello ja lisää vielä perään, että kuntosi ei kohene.

Mittari ei sentään pelkästään vinoile, vaan antaa myös osviittaa parannuskohteista. ”Kun ajankohta on oikea, yritä palata normaaliin päiväharjoitteluohjelmaasi.”

Yritän, yritän.

Ohjeista ja yrittämisestä tulee mieleen triathlonia harrastava kaverini, joka kilpailee samoissa sarjoissa teräskuntoisen Alexander Stubbin kanssa. Näiden kahden seniorisarjalaisen treenimäärät näet ovat sellaisia, että tavallista työssäkävijää hirvittää.

Pitkän linjan kestävyysurheilija-kaverini poikkesi taannoin bussissa, jossa tentattiin elintavoista ja mitattiin verenpaine. Arvot olivat vähän koholla, ja triathlonisti yritti hieman toppuutella moitteita, joita sai ylä- ja alapaineensa vuoksi.

”Kyllä mä olen yrittänyt ihan säännöllisesti liikkua”, kaveri sönkötti.

Mittaaja irrotti mansetin kaverin olkavarren ympäriltä ja täräytti vastapalloon.

”Ei auta, että yrität. Pitää myös tehdä!”

Tuota tarinaa on muisteltu jälkikäteen monen monta kertaa hymyssä suin. Täysmatkalainen näet poistui mittauspisteeltä kertomatta, että hikoilee kevyelläkin treeniviikollaan vähintään 25 tuntia satulassa, altaassa tai lenkkipolulla.

Meille tavallisille tallaajille se tahti olisi, jos ei tappava, niin ainakin takuuvarma ylikunnon aiheuttaja.

Liikkumisessa on yksilötason lisäksi myös yhteiskunnallinen ulottuvuus.

UKK-instituutti julkaisi alkuviikolla kustannuslaskurin, jolla pystyy katsomaan, kuinka kalliiksi liikkumattomuuden ja paikallaanolon aiheuttamat kansansairaudet käyvät.

Klikkailemalla selviää, että suomalaisista 76 prosenttia ei pääse viikossa suositusmääriin. Niitä ei voi pitää päätä huimaavina. Viikossa pitäisi jaksaa harrastaa 2,5 tuntia teholtaan reipasta tai 1 tunti 15 minuuttia teholtaan rasittavaa liikkumista.

Laskuri on koukuttava. Se paljastaa kustannusten suuruuden koko maan tasolla, hyvinvointialueilla tai yksittäisessä kunnassa. Nykytilanteen lisäksi tarjolla on muutama skenaario siitä, miten käy, jos tilanne huononee tai paranee.

Johtopäätös on selvä. Suomalaiset laiskottelevat itsensä kipeiksi ja istuvat itsensä sairaiksi. Laskun vuosisumman on arvioitu nousevan jopa 1,5 miljardiin euroon vuodessa.

Liikunnan lisääminen ja paikallaanolon vähentäminen säästäisivät selvää rahaa.

Satakunnassa hyvinvointialueen ensi vuoden budjetti on raskaasti miinusmerkkinen, yli 59 miljoonaa euroa. Täysin sattumalta alijäämä on saman suuruinen kuin UKK-instituutin laskurin antama hintalappu liikkumattomuudelle. Sen lisäksi syntilistalla on paikallaanolo.

Kun suositusten alle jäävän liikkumisen oheen lisätään paikallaan olemisesta eli makaamisesta, löhöilystä ja muusta pönöttämisestä tulevat rasitteet koko maakunnan jättilasku on yli 124 miljoonaa.

Kansansairauksista kertyvän potin ei tietenkään tarvitsisi olla noin valtava, mutta harva ensi kevään eduskuntavaalien ehdokas rohkenee ratsastaa ”tarttukaa itseänne niskasta” -kampanjateemalla

Muita syyllistämällä ei näet ääniä kahmita.

Vaikken pyri mihinkään, siksi kai minäkin mieluummin moitin itseäni kuin muita.

Vaikka älylaitteen komennot kuinka ärsyttäisivät, eivät omat treenimäärät kovin kummoisia ole. Sitä totuutta ei pysty kiertämään sillä faktalla, että moni muu liikkuu vielä minuakin laiskemmin.