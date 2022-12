Satakunnan Kansa seuraa tässä artikkelissa Qatarin jalkapallon MM-kisojen torstain tapahtumia.

Jalkapallon MM-kisoissa on torstaina 1. joulukuuta 12:s kisapäivä. Torstaina pelataan E- ja F-lohkot loppuun.

E-lohkossa Saksa on tukalassa tilanteessa lohkon viimeisenä ennen päätöspelejä. Saksalla on yksi piste, kolmantena olevalla Costa Ricalla kolme pistettä, samoin toisena olevalla Japanilla. Espanja johtaa lohkoa neljällä pisteellä. Saksan onni on tasainen lohkotilanne.

F-lohkossa Belgia on myös tukalassa tilanteessa. Kroatia johtaa lohkoa neljällä pisteellä, Marokko on toinen samoin neljällä pisteellä. Belgia on kolmella pisteellä kolmas ja kohtaa päätöspelissä Kroatian. Kanada on jo pudonnut jatkosta, se on yhä pisteittä.

Torstain ottelut:

17.00 Kroatia–Belgia (F-lohko) Yle

17.00 Kanada–Marokko (F-lohko) Yle

21.00 Japani–Espanja (E-lohko) Yle

21.00 Costa Rica–Saksa (E-lohko) Yle