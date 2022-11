Isäntämaa Qatarin kannattajapäädyssä on ollut riehakas tunnelma. New York Times selvitti, keitä innokkaasti laulavat fanit oikeasti ovat.

Qatarin peleissä on ollut epäilyttävän innokkaita isäntämaan kannattajia.

Kun isäntämaa Qatar aloitti MM-kisaurakkansa Ecuadoria vastaan viime sunnuntaina, monen katsojan huomio kiinnittyi toisessa päätykatsomossa tanssineeseen ja laulaneeseen viininpunaiseen mereen.

Qatarin piinkoviin faneihin.

Päädyn meno oli miltei yhtä kovaa kuin riehakkaasta kannatuskulttuuristaan tunnetussa Etelä-Amerikassa tai vaikkapa Turkin stadioneiden hornankattiloissa. Noin 1 500 miehen porukka hyllyi synkronoidusti ja piti hurjaa metakkaa.

Railakasta fanijoukkoa näytettiin kansainvälisessä tv-lähetyksessä ahkerasti, ehkä vähän liikaakin.

Näky herätti heti epäilyksiä, sillä Qatarin jalkapallokulttuurin tiedetään olevan mitätöntä. Paikallisten joukkueiden otteluissa käy vain joitakin satoja katsojia.

Kisajärjestäjien viekkaaseen suunnitelmaan oli kuitenkin jäänyt heidän kannaltaan kiusallinen ristiriita: monen kannattajan käsistä bongattiin näyttäviä tatuointeja.

Kiusallista siksi, että tatuoinnit ovat erittäin harvinaisia Qatarissa.

Valtaosa kannattajapäädyn miehistä on pukeutunut identtisiin viinipunaisiin paitoihin, joiden etumuksessa lukee ”Qatar” ja selässä ”All for Al Annabi”.

The New York Times selvitti, keitä isänmaallisuutta puhkuvat fanit oikeasti ovat ja mistä he tulevat. Kuten oli odotettavissa, jäljet eivät johtaneet Qatarin syrjäseuduille vaan runsaan parin tuhannen kilometrin päähän Libanoniin.

New York Timesin mukaan Qatarissa havahduttiin alkuvuodesta 2022 siihen, että kisojen isäntämaalle on saatava jostakin uskottavia kannattajia.

Koska turnaus oli jo vuosien ajan kirvoittanut valtavaa kritiikkiä muun muassa Qatarin synkän ihmisoikeustilanteen vuoksi, järjestäjät halusivat saada vaihteeksi positiivista huomiota. Olisi kiva, jos Qatarin peleissä olisi vallaton tunnelma.

Järjestäjät ottivatkin yhteyttä libanonilaisseuran Nejmehin kannattajaryhmään, koska Manaran kaupungista ponnistavan joukkueen kotipelit tunnetaan rapsakasta meiningistään.

Järjestettiin testitilaisuus. Sadat fanit ja paikalliset opiskelijat kerääntyivät huhtikuussa Nejmehin kotistadionille, jossa kuvattiin esittelyvideo siitä, mihin Nejmehin fanit kykenevät. Videolla kannattajaryhmä laulaa, polttaa soihtuja ja esittelee tifoja. Pätkä toimitettiin Qatariin.

New York Timesin mukaan kisajärjestäjät kaukana Dohassa ihastuivat näkemäänsä, ja pian maalliset hyödykkeet vaihtoivat omistajaa.

Kuten Qatarin kisoissa on ollut tapana.

Qatarin päädyssä on soinut rumpu ja fanit ovat matkineet islantilaisten tunnetuksi tekemää ”viikinkihuutoa”.

New York Timesin mukaan ulkomaalaisille Qatar-faneille tarjottiin herkullista pakettia: lentoliput Dohaan, ilmainen majoitus ja ruokaa sekä pieni ”stipendi”. Siitä vastineeksi miesten oli luotava MM-stadionille eloa ja vilskettä, jota muualla maailmassa kadehdittaisiin.

Noin 1 500 miehen porukka saapui pääkallonpaikalle Qatariin lokakuun puolivälissä, noin kuukautta ennen MM-turnauksen avausottelua. Kannattajia tuli Libanonin lisäksi Syyriasta, Algeriasta ja Egyptistä. Kuten joukkueet, myös fanit tarvitsivat valmistautumisleirin hioutuakseen saumattomaksi kollektiiviksi.

He harjoittelivat kisoja varten keksittyjä kannatuslauluja ja koreografioita. Asioita, joita ultrakannattajat maalien takana usein tekevät.

Uusien Qatar-fanien oli opeteltava myös maan kansallislaulu, jotta edes joku veisaisi isäntämaan kunniaksi ennen alkuvihellystä.

Qatarin päädyssä on villi tunnelma.

NYT haastatteli yhtä kannattajaporukan jäsentä, jonka mukaan raha ei ollut ainoa motivaattori Qatarin-reissuun. Mies pysytteli jutussa nimettömänä.

”Meidän velvollisuutemme on kannattaa arabilaista kulttuuria. Jaamme saman kielen ja kulttuurin. Olemme sormia samassa kädessä. Haluamme näyttää maailmalle jotakin ainutlaatuista”, mies julisti.

Qatarin ”fanit” eivät ole ainoita maksettuja kisaturisteja MM-karkeloissa.

Guardian uutisoi marraskuun alussa, että kisajärjestäjät maksoivat 80:lle Englannin ja Walesin kannattajalle heidän kisamatkansa. Maksettujen fanien tehtäviin kuului muutamassa tapahtumassa, esimerkiksi avajaisissa, käyminen sekä positiivisen hypen luominen sosiaalisessa mediassa.

Guardianin mukaan maksufanien piti tykätä ja jakaa myötämielisiä somepäivityksiä MM-kisoista. Negatiivisia sisältöjä kehotettiin ilmiantamaan.

Tanskalainen Emma Poulsen kertoi viime viikolla BT:lle, miltä katsomoiden keinotekoinen täyttäminen on pahimmillaan näyttänyt. Hänen mukaansa monet valekannattajista istuvat lehtereillä vain osan pelistä.

Tapahtumat viheriöllä eivät kiinnosta pätkääkään.

”Yksi mies tuli istumaan paikalleen kymmenen minuuttia ennen pelin loppua. Hän otti itsestään kuvan Tanskan lippu kädessään ja lähti pois. Ihan kuin hän olisi tehnyt työnsä”, Poulsen kommentoi BT:lle.

Qatarin MM-urakka päättyi tiistaina 0–2-tappioon Hollannille. Kisahistorian huonoimmaksi joukkueeksi tituleerattu Qatar ei saanut alkulohkossa pistettäkään.