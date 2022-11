Mies soitti autonsa torvea, kun turvallisuusjoukot BBC:n mukaan ampuivat häntä päähän.

Iranin turvallisuusjoukot tappoivat miehen, joka juhli maan jalkapallomaajoukkueen tappiota. Asiasta kertoo BBC.

Tapaus sattui Iranin pohjoisosissa, jossa surmansa väitetysti saaneen miehen kerrottiin soittaneen autonsa torvea, kun turvallisuusjoukot ampuivat häntä päähän.

MM-kisoihin osallistunut Iranin joukkue sai kisojen ensimmäisen pelin jälkeen kiitosta maassa protestoivilta kansalaisilta. Joukkue ei laulanut kansallislaulua ottelussa Englantia vastaan, mikä tulkittiin tuen osoitukseksi mielenosoittajille.

Kahdessa jälkimmäisessä ottelussa pelaajat lauloivat kansallislaulun, mikä sai protestoijat kääntymään joukkuetta vastaan ja juhlimaan joukkueen putoamista.

CNN kertoi aiemmin tällä viikolla, että pelaajien perheitä on uhattu kidutuksella, koska pelaajat kieltäytyivät laulamasta kansallislaulua. CNN:n lähteen mukaan Qatariin on lähetetty vallankumous­kaartin sotilaita vartioimaan pelaajia. Vallankumous­kaarti on ollut mukana tukahduttamassa maan mielenosoituksia.

Mielenosoitukset Iranissa alkoivat syyskuun puolivälissä vastauksena 22-vuotiaan kurdinaisen Mahsa Aminin kuolemaan.