Satakunnan Kansa seuraa tässä artikkelissa Qatarin jalkapallon MM-kisojen keskiviikon tapahtumia.

Jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa pelataan keskiviikkona neljä ottelua kymmenentenä kisapäivänä. Sekä C- että D-lohkossa pelataan viimeiset kolmannen kierroksen ottelut ja ratkotaan jatkopaikat.

C-lohkon kärjessä ennen päätösotteluita on Puola neljällä pisteellä. Toinen on Argentiina ja kolmas Saudi-Arabia kolmella pisteellä. Meksiko on neljäs yhdellä pisteellä. Kaikki jatkopaikat ovat siis vielä auki.

D-lohkoa johtaa Ranska kuudella pisteellä ja se on varmistanut jo toisen jatkopaikan. Jäljellä olevasta jatkopaikasta pelaavat lohkokakkosena oleva kolmen sarjapisteen Australia sekä kolmonen Tanska ja nelonen Tunisia, joilla molemmilla on yksi sarjapiste kerättynä.

Keskiviikon ottelut:

17.00 Australia–Tanska (D-lohko) Yle

17.00 Tunisia–Ranska (D-lohko) Yle

21.00 Puola–Argentiina (C-lohko) Yle

21.00 Saudi-Arabia–Meksiko (C-lohko) Yle