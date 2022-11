Jos äveriään Dohan kiiltävästä ja huippumodernista keskustasta matkustaa noin 20 kilometriä lounaaseen, päätyy aivan toisenlaisiin maisemiin ”työläisten alueelle”.

Dohan kaupungin ulkolaidalle eristetyllä alueella asuu tai ainakin asui ennen MM-kisoja ahtaasti jopa 800 000 afrikkalaista ja aasialaista siirtotyöntekijää, raportoi paikan päällä toukokuussa käynyt Independentin toimittaja.

Siirtotyöläisiä syömässä. Kuva on otettu Qatarin valtion ohjaamalta kierrokselta, joten totuus on toinen. Raporttien mukaan Industrial Arealla myydään ruoaksi suurten markettien hylkäämää tavaraa.

Nämä siirtotyöntekijät ovat rakentaneet puitteet jalkapallon MM-kisoille.

Heidän asuttamansa, englanniksi ”Industrial Areaksi” kutsuttu alue on järjestelmällisesti eristetty Dohan muista osista. Dohaan vastikään rakennettu metrokaan ei kulje sinne, jotteivät turistit päädy vahingossa alueelle tai siirtotyöläiset sieltä pois.

Kontrasti siirtotyöläisten asuinalueen ja Dohan kimaltelevan keskustan välillä on valtava.

Ankeasta asuinalueesta löytyy harvakseltaan kuvia tai edes artikkeleita kansainvälisestä mediasta.

Qatar haluaa siirtotyöläisten todellisuuden pysyvän mahdollisimman piilossa kiiltävän kaupunkikuvan takana.

Mutta vielä sitäkin enemmän Qatar tahtoo, että Industrial Arealla asuvat siirtotyöläiset pysyvät vapaa-ajallaan poissa kaupungin kaduilta, luksuskaupoista ja hienoista ravintoloista.

Industrial Areaan perehtynyt meritoitunut toimittaja ja elokuvantekijä Johnny Harris kuvailee tuoreessa dokumentissaan, että siirtotyöläiset on ”lukittu” asuinalueelleen.

"Olin Qatarissa kymmenen kuukautta. Tuona aikana en käynyt missään, en kertaakaan. Vietin aikaa vain huoneessani. Söin ja nukuin siellä”, yksi Harrisin haastattelema siirtotyöläinen kertoo Youtubessa julkaistussa dokumentissa What Qatar Doesn’t Want the World to See.

Industrial Arealla asuvat työntekijät kuljetetaan aamuisin asuinalueeltaan työpaikoille ja illalla samaa reittiä takaisin. Näin heidät pidetään poissa kaupungin keskustasta, poissa näkyviltä.

Siirtotyöläisiä Labor Cityssä, joka on Industrial Arean lisäksi toinen siirtotyöläisiä majoittava alue Dohassa.

Rakennustyöläisillä ei edes olisi oikeutta asua Dohan keskustassa. Qatarissa on säädetty laki, joka estää ”poikamiestyöläisten” asumisen niin kutsutuilla ”perhealueilla”. Perhealueiksi on tylysti käytännössä määritelty koko Doha lukuun ottamatta työläisten asuinaluetta.

Koska valtaosa esimerkiksi Pakistanista ja Nepalista tulevista siirtotyöläisistä saapuu Qatariin ilman perheitään, heidän ainoa mahdollisuutensa on majoittua työläisten asuinalueelle. Siellä he ovat loukussa koko työjaksonsa ajan.

Asuinoloja Industrial Arealla kuvataan karmeiksi, suorastaan elinkelvottomiksi.

"Huoneissa asuu neljän sijaan jopa kahdeksan ihmistä kerrossängyissä. Suihkut ja keittiöt ovat kelvottomia”, kahdeksan vuotta alueella elänyt Alfred sanoi Independentille.

Hänen mukaansa kesäisin asunnoissa saattaa olla jopa 50 astetta lämmintä. Tulipaloja on usein.

"Huoneet olivat täynnä lutikoita.”

Tämä kuva on toiselta siirtotyöläisten asuttamalta alueelta, Labour Citystä. Industrial Arealta kuvia on julkisuudessa niukasti. Industrial Arealla samassa huoneessa asuu raporttien mukaan jopa kahdeksan ihmistä.

Torstaisin Industrial Arealla on todella rauhatonta. Qatarissa alkoholipolitiikka on äärimmäisen tiukka, mutta työläisten alueella alkoholia myydään pimeillä markkinoilla laittomasti.

Torstaisin kauppa käy erityisen vilkkaasti, koska perjantai on useimmille työntekijöille viikon ainoa vapaapäivä. Vapaapäivää edeltävänä iltana siirtotyöläiset tarttuvat pulloon unohtaakseen kovat olonsa edes hetkeksi. Seuraukset ovat karmeat.

"Monet työntekijät jäävät täällä koukkuun alkoholiin eivätkä koskaan toivu siitä täysin. Torstai-iltaisin on tappeluita, koska miehet tulevat humalassa ulos huoneistaan. Kesäisin työntekijöitä kuolee lämpöhalvaukseen heidän nukahdettuaan humalassa ulos”, neljä vuotta Qatarissa asunut turvallisuustyöntekijä kertoi Independentille keväällä.

Saman turvallisuustyöntekijän mukaan liian moni työläisten alueella asuva siirtotyöläinen yrittää itsemurhaa.

Siirtotyöläisiä lepäämässä rakennustyömaalla.

Qatarin asuinlaissa on poikkeuspykälä, jonka ansiosta julkisessa työssä, esimerkiksi kaupoissa tai partureissa työskentelevät siirtotyöläiset ovat saaneet asua kaupungin normaaleilla asuinalueilla. Näin ollen työläisten alueella on asunut lähinnä rakennustyöläisiä.

Juuri MM-kisojen kynnyksellä Qatarin viranomaiset järjestivät yllätyksen monille niillekin siirtotyöläisille, jopa perheille, jotka olivat tähän saakka saaneet asua Dohan keskustassa.

Viranomaiset alkoivat yhtäkkiä tyhjentää vierastyöläisten asuttamia kerrostaloja ja asuinalueita asukkaista. Erään kerrostalon asukkaat kertoivat Reutersille, että heille annettiin vain kaksi tuntia aikaa poistua asunnoistaan.

Ainakin osa häädetyistä työntekijöistä toivoi löytävänsä uuden majapaikan Industrial Arealta, joka on jo valmiiksi täynnä siirtotyöläisiä.

Vaikutti vahvasti siltä, että Qatar halusi viimeisetkin siirtotyöläiset MM-kisojen ajaksi pois Dohan keskustasta. Nyt samoissa asunnoissa ja asuinalueilla majoitetaan MM-kisaturisteja.

Siirtotyöläisillä ei ole vapaa-aikanaan asiaa Dohan kiiltelevään keskustaan.

Qatar on toki väittänyt parantaneensa siirtotyöntekijöiden asemaa lakiuudistuksilla, mutta todellisuus on yhä karu. Esimerkiksi Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila sanoi vastikään Helsingin Sanomille, että siirtotyöntekijöiden oikeudet toteutuvat Qatarissa edelleen heikosti.

Juuri ennen MM-kisoja tapahtunut häätöepisodi paljastaa karusti, että korupuheista huolimatta siirtotyöläisiä ei kunnioiteta Qatarissa.

"Ketkä rakensivat stadionin, tiet ja kaiken muun? Me. Nyt meidät heitetään ulos”, 14 vuoden jälkeen asunnostaan häädetty bangladeshilainen Mohammed sanoi Reutersille.

Qatarin stadionit ovat upeita, mutta inhimillinen hinta niiden rakentamisen taustalla on kallis.

Lähteet: Independent, Reuters, The Athletic,

New York Times

, What Qatar Doesn't Want the World to See