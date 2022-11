Jamal Musiala, Jude Bellingham ja Pedri ovat MM-kisoissa nousseet jalkapallomaailman laajaan tietoisuuteen. Taitavat pelaajat hallitsevat suurmaiden keskikenttää, vaikka ikää on vasta vähän.

Kroatian Luka Modric, Brasilian Casemiro ja Belgian Kevin De Bruyne. Maailman suurimpia jalkapallotähtiä, jotka loistavat MM-kisoissa maidensa keskikenttien tähtinä.

Saksan 19-vuotias Jamal Musiala, Englannin 19-vuotias Jude Bellingham ja Espanjan 20-vuotias Pedri. Kisojen nuoret keskikenttätähdet, säihkyvät timantit, jotka ovat ottaneet ilmatilan haltuunsa ja nousseet viimeistään Qatarin kisojen myötä supertähdiksi jalkapallotaivaalle.

MM-kisoissa nousee esiin aina nuoria tulevaisuuden tähtiä. Tulevaisuus on nuoren kolmikon kohdalla tässä ja nyt – Musiala, Bellingham ja Pedri ovat näyttäneet, että ovat viimeistään nyt nousseet aluksi mainitun kolmikon tasolle.

Huomionarvoista nuorten pelaajien läpimurrossa on kaksi asiaa: he ovat kaikki keskikenttäpelaajia ja nousseet suurmaiden avauskokoonpanoon, vaikka kilpailu on hurjaa. Trio on raivannut pelipaikat jalkapallojättien pelin ytimestä – tärkeimmästä konehuoneesta, johon valitaan usein kokemus ennen nuoruutta.

Kolmikko on pelannut kuudesti ja he ovat olleet joka ottelussa avauskokoonpanossa. Keitä jalkapallomaailmaa ihastuttaneet nuoret tähdet ovat?

Jamal Musiala

Jamal Musiala edusti nuorisomaajoukkueissa sekä Saksaa että Englantia. Lopulta valinta osui Saksaan.

Lempinimellä Bambi kulkeva Bayern Münchenin tähtipelaaja on lyönyt tällä kaudella Euroopan ällikällä. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja on ottanut suuren roolin seurajoukkueessaan eikä rooli ole jäänyt pieneksi maajoukkueessa Die Mannschaftin paidassa.

Lähellä kuitenkin oli, ettei Musiala muodostaisi Bellinghamin kanssa Englannin paidassa todellista nuorisotähtiduoa. Saksassa syntynyt Musiala muutti 7-vuotiaana Englantiin ja pelasi pitkään Chelsean junioreissa. Hän edusti nuorisomaajoukkueissa sekä Englantia että Saksaa. Vuonna 2019 hän siirtyi Bayerniin ja päätti myöhemmin valita Saksan maajoukkueen. Hän oli mukana jo viime kesän EM-kisoissa 18-vuotiaana.

Maanantain Espanja-pelin Saksan tasoitusmaalin tärkeä osa oli Musialan pienen tilan upea haltuunotto ja liike kohti maalia. Musialan rooli Saksan MM-taipaleella on todella suuri, se on nähty alkukisojen aikana. Hän tuo ryhmään tärkeää luovuutta, arvaamattomuutta ja linjojen murtamista hyökkäyskolmanneksella.

”Hän pystyy ratkaisemaan yksi vastaan yksi -tilanteen ja avaa osaamisellaan loistavia mahdollisuuksia joukkueelle”, kuvailee Saksan päävalmentaja ja entinen Bayern-luotsi Hansi Flick Musialan arvoa joukkueelle bayernstrikes.com-sivustolla.

Pedri

Espanjan Pedri on loistava pallollisena löytämään murtavia syöttöjä, Saksa yritti triplata keskikentän syöttömestaria.

Pedri on kolmikosta vanhin ja teki kansainvälisen läpimurtonsa ensimmäisenä. Hän loisti jo viime kesän EM-kisoissa Espanjan paidassa ja hänet valittiin kisojen parhaaksi nuoreksi pelaajaksi.

Pedri on tullut tutuksi syöttöpelin maestrona, joka rytmittää sekä Espanjan että Barcelonan peliä taiturimaisesti, vaikka kokemusta huippujalkapallosta on vasta muutama vuosi.

Teneriffalta kotoisin oleva Pedri siirtyi Barcelonaan 2020, mutta ei ollut silloiselle päävalmentajalle Ronald Koeamanille heti suuri nimi.

”Kun tein sopimuksen Barcelonan kanssa, minulla ei ollut mitään ideaa, kuka hän on. Mutta kahden ensimmäisen harjoituksen jälkeen tiesin, että hänestä tulee loistava pelaaja”, Koeman muistelee 90 min -verkkosivustolle.

Pedri nousi huikealla vauhdilla Espanjan jalkapallon uudeksi tähdeksi. Espanjan päävalmentaja Luis Enriquen peli perustuukin paljon Pedrin pelin rytmittämiseen. Espanjalla on näköpiirissä korvaaja ikoniselle Xavi–Iniesta-duolle, kun Pedri ja Barcelonaa myös edustava 18-vuotias Gavi hurmaavat keskikentällä.

Jude Bellingham

Jude Bellingham iski 19-vuotiaana MM-kisadebyytissään maalin, kun Englanti murskasi Iranin avauspelissään 6–2.

Jude Bellingham puski pallon MM-kisojen avauspelissä Iranin maaliin ja käynnisti Englannin maalijuhlat. Hän tuli MM-kisoihin samanlaisella voimalla kuin eurojalkapalloon, suoraan huipulle.

Bellingham on siitä erikoinen Englannin maajoukkuepelaaja, että hän ei pelaa Valioliigassa. Hän siirtyi nuorena Birmingham Cityn Mestaruussarja-joukkueesta suoraan Borussia Dortmundiin eikä Englannin suurseuroihin.

Jadon Sancho oli tehnyt samanlaisen liikkeen ja löi nuorena läpi Saksassa. Bellingham on toistanut kaavan ja hänen seuraavaa osoitettaan arvuutellaan jatkuvasti, mikä megaseura hänet nappaa.

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate on tullut tunnetuksi valmentajana, joka luottaa avainpelaajiinsa. Muun muassa Luke Shaw ja Harry Maguire ovat pitäneet pitkään avauspaikkansa. Bellinghamin kohdalla Southgatekin on täytynyt tehdä poikkeus, niin kokonaisvaltainen nuorukainen on kyseessä.

Bellingham on niin sanottu box-to-box-pelaaja, joka ravaa isolla alueella ja osallistuu myös hyökkäyksiin, kuten Iran-pelin maali osoitti. Myös Bellingham oli mukana edellisissä EM-kisoissa, vasta 17-vuotiaana.

”Hän on ilmiömäinen”, kuvaili Southgate häntä Bundesliigan sivuilla.

”Hän on vanhin 19-vuotias, jonka olen nähnyt. Hän on loistava sekä kentällä että sen ulkopuolella”, Dormundin päävalmentaja Edin Terzić hehkutti Bellinghamia Sporting Life -sivustolla.

Oikaisu: Korjattu ”Ketkä”-laatikkoon Jamal Musialan ja Pedrin seura- ja maajoukkueet.