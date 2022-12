Moni pärjää itsekseen, mutta yhdessä voisi mennä vielä paremmin, kirjoittaa Esko Kallioniemi.

Joulu on rauhoittumisen ja hiljentymisen aikaa myös urheilussa.

Syyskausi on takana, ja matkapelaajatkin pääsevät käymään kotiseuduillaan. On mahdollista tavata perheenjäseniä ja läheisiä, joiden kanssa yhteydenpito on ehkä jäänyt erilaisten viestintävälineiden varaan.

Mitä porilainen urheilukulttuuri kaipaisi lahjaksi jouluna?