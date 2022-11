Rajalan jatkosopimus kestää kevääseen 2025 asti ja kattaa option myös seuraavasta kaudesta.

Karhujen edustusjoukkue pysyy pitkään Jani Rajalan ohjaksissa. Porilaisseura tiedotti perjantaina, että se on solminut 2+1-vuotisen sopimuksen hänen kanssaan.

”On erittäin tärkeää tulevaisuudenkin kannalta, että saatiin Jani kiinnitettyä useammaksi vuodeksi Poriin ja Karhuihin”, Karhujen puheenjohtaja Ville Pietilä sanoo seuran tiedotteessa.

”Näin hänellä on mahdollisuus toteuttaa omaa juttuaan pidemmällä aikavälillä, ja voidaan valmistautua ja panostaa tuleviin vuosiin. Myös pelaajia aletaan kiinnittää pikkuhiljaa tuleville kausille”, Pietilä jatkaa.

Rajala kertoo pyrkivänsä viemään Karhuja urheilullisempaan suuntaan.

”Joukkue on nuorentunut aika paljon viime vuosien aikana, jolloin valmentajana haluaisin luoda laadukkaan ja tavoitteellisen ympäristön harjoitteluun, jossa jokainen pelaaja otetaan huomioon myös yksilönä”, Rajala sanoo tiedotteessa.

”Vahva halu oli jatkaa Karhuissa ja viedä joukkuetta ja koko seuraa eteenpäin tulevina vuosina”, hän kommentoi.

Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla eli Divarissa pelaava Karhut on sarjataulukossa neljäntenä. Takana on 12 ottelua, joista kahdeksan on päättynyt voittoon.

Rajala toimii nyt ensimmäistä kauttaan Karhujen päävalmentajana. Aiemmin joukkuetta valmensi Pekka Nylund.