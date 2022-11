Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa pyrkii kaikin tavoin puhdistamaan Qatarin MM-kisat protesteista, mutta iranilaiset eivät välitä.

Kansainvälinen jalkapalloliitto, Fifa, tekee kaikkensa, että protestit pysyisivät poissa Qatarin MM-jalkapallosta.

Sille Fifakaan ei voi mitään, jos pelaajat eivät halua laulaa. Iranin maajoukkueen pelaajat kieltäytyivät laulamasta kansallislauluaan ennen Englannin kohtaamista.

Iran hävisi ottelun 2–6, mutta se on tähän mennessä MM-turnauksen rohkein joukkue – ja tärkeällä asialla.

Pelaajien protesti oli kohdistettu suoraan Iranin hallintoa vastaan. Kaikki heijastuu syyskuulle, kun siveyspoliisi pahoinpiteli kuoliaaksi 22-vuotiaan Masha Aminin, joka ei käyttänyt pään peittävää huivia kuten maassa pitäisi.

Kysymys on naisten oikeuksista, joita Iranissa ei juurikaan tunneta. Tosin ei myöskään kisat järjestävässä Qatarissa.

Jalkapallomaajoukkueen protesti osui niin syvälle Iranin televisiossa, että tv keskeytti pelaajien näyttämisen kansallislaulun aikana ja siirsi tilalle yleiskuvan stadionista, kertoi Britannia yleisradioyhtiö BBC.

Aminin tapon jälkeen Iranissa on osoitettu mieltä nykyistä hallintoa vastaan. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan maassa on kuollut yli 400 ihmistä tukahdutetuissa mielenosoituksissa. Lähes 17 000 on pidätetty.

Mielenosoituksia on yritetty saada kuriin väkivaltaisilla iskuilla päin siviilejä.

Englannin pelaajat polvistuivat ennen ottelua amerikkalaisesta jalkapallosta tulleen tavan mukaan, mutta se jäi laimeaksi verrattuna iranilaisten kannanottoon.

Iranin kapteeni Ehsan Hajsafi sanoi ennen ottelua, että pelaajat tukevat mielenosoituksessa kuolleita.

Hajsafi otti puheillaan paljon suuremman riskin kuin länsimaalaiset pelaajat yrittäessään protestoida Qatarin ihmisoikeusongelmia vastaan.

Tähän mennessä Fifa on kieltänyt kapteenien käyttämät sateenkaarinauhat, joilla joukkueet olisivat halunneet tukea monimuotoisuutta ja seksuaali­vähemmistöjä.

Englannin maajoukkueelle oli erikseen teetetty One Love-hihanauhat. Kippari Harry Kane olisi kantanut sitä ylpeänä, mutta nyt siitä saisi varoituksen. Niinpä Englanti ja kuusi muuta maajoukkuetta päättivät luopua nauhoista.

Fifa poistatti myös rakkaus-sanan Belgian pelipaidoista.

Näiden kaikkien protestien rinnalla Iranin pelaajat ovat osoittaneet suurinta rohkeutta autoritääristä hallintoaan kohtaan.

