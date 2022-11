Useat maat ovat halunneet osoittaa tukea monimuotoisuudelle ja seksuaalivähemmistöille MM-turnauksen aikana.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on kieltänyt MM-turnauksen joukkueita käyttämästä sateenkaarivärityksessä olevaa kapteenin nauhaa. Muun muassa maanantaina pelaavat Englanti ja Wales olivat suunnitelleet nauhan käyttöä.

Englannin kapteenin Harry Kanen ja Walesin Gareth Balen on tarkoitus käyttää One love -sateenkaarinauhaa käsivarressaan osoittaakseen tukensa monimuotoisuudelle ja seksuaalivähemmistöille.

Homoseksuaalisuus on lailla kiellettyä Qatarissa, ja Fifa on asettunut kisaisännän puolelle kiistassa useiden maajoukkueiden kanssa.

Brittilehdet The Telegraph ja The Guardian kertoivat sunnuntaina, että Fifa on kieltänyt sateenkaarinauhan käytön. Lehtien mukaan rangaistus kielletyn varusteen käytöstä on vielä auki, mutta yksi vaihtoehto on nauhaa käyttävän pelaajan varoittaminen keltaisella kortilla.

Kaksi keltaista korttia samassa ottelussa johtaa ulosajoon, ja eri alkulohkon otteluissa saadut johtavat yhden ottelun pelikieltoon.

”Olemme tehneet selväksi, että haluamme käyttää nauhaa. Tiedän, että FA (Englannin jalkapalloliitto) ja Fifa keskustelevat aiheesta. Meillä on päätös tiedossa ennen huomista ottelua”, Kane sanoi sunnuntaina.

Hollannin kapteeni Virgil van Dijk on huolissaan nauhan käyttämisen seuraamuksista. Hollanti kohtaa Senegalin maanantaina.

”Käytän One love -nauhaa. Mikään ei ole muuttunut meidän näkökulmastamme. Jos saan siitä keltaisen kortin, meidän pitää keskustella asiasta, koska en pidä varoituksen kanssa pelaamisesta”, van Dijk kommentoi The Guardianin mukaan.

Fifa on tarjonnut tilalle erilaisilla iskulauseilla varustettuja kapteenin nauhoja. Kanen on tarkoitus käyttää sekä Fifan nauhaa että One love -nauhaa.

Saksan jalkapalloliiton puheenjohtaja Bernd Neuendorff ilmoitti aiemmin, että Saksa on valmis ottamaan vastaan sakon One love -nauhan käytöstä. Kapteeni Manuel Neuerille mahdollisesti annettava varoitus huolettaa kuitenkin.