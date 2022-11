Bottas jumitti ruuhkaan aika-ajoissa ja jäi surkealle lähtösijalle.

STT, Abu Dhabi

Formula ykkösten pitkä MM-kausi päättyy sunnuntaina Abu Dhabin gp-kisaan, ja mestaruuden jo ajat sitten varmistanut Red Bullin Max Verstappen starttaa kisaan mestarin arvolle sopivasti eli paalupaikalta.

Suurin jännitys sunnuntaille keskittyy toisesta ja kolmannesta ruudusta lähtevien Red Bullin Sergio Perezin ja Ferrarin Charles Leclercin taistoon MM-kakkossijasta, sekä nelinkertaisen maailmanmestarin Sebastian Vettelin suoritukseen uransa viimeisessä gp:ssä.

”Olen erittäin iloinen siitä, että molemmat automme ovat eturivissä. Haluamme voittaa kisan, mutta samalla myös saada Checo (Perez) toiseksi MM-loppupisteissä”, Verstappen tiivisti Red Bullin lähtökohdat sunnuntaille.

”Red Bullit olivat vahvempia, mutta olemme silti aika hyvissä asemissa kisaan. Checon kanssa tulee tiukkaa, se on selvä”, mietti puolestaan Leclerc.

Perez ja Leclerc ovat tasapisteissä ennen kauden viimeistä kisaa.

Aika-ajopäivän luovinta kieltä saatiin Mercedeksen tallipomolta Toto Wolffilta. Viime kisoissa menoaan kohentaneen Mercedeksen Lewis Hamilton ja George Russell jäivät sijoille viisi ja kuusi.

”Juuri kuulin, että tänään on Maailman Toilettipäivä. Ja tämä (Mercedes-suoritus) oli sellainen, jonka voi vetää vessanpöntöstä”, Wolff kuvaili.

Vettel oli Aston Martinillaan aika-ajojen yhdeksäs.

”Tunteet olivat hieman pinnassa kun astuin autoon, mutta sitten ajatukset suuntautuivat täysin aika-ajoihin. Ja tunsin olevani elossa, joten hyvältä tuntuu”, Vettel jutteli Autosportille uransa viimeisestä F1-aika-ajosta.

Bottaksella kylmää kyytiä

Alfa Romeon Valtteri Bottas koki karvaan pettymyksen, sillä hän jäi kolmanneksi viimeiseksi eli 18:nneksi. Bottaksen tallitoveri Zhou Guanyu oli aika-ajojen 15:s.

Bottas ei saanut renkaiden lämpöä kohdilleen, ja vuoden aika-ajamiset saivat kehnon päätöksen.

”Sisäänajokierrokset olivat liian hitaita (ruuhkassa), ja sitä myöten renkaat eivät olleet tarpeeksi lämpimät (nopeille kierroksille)”, Bottas tiivisti pääongelman kehnossa päivässään.

”Tosi turhauttavaa, mutta ei tämä kertonut siitä missä iskussa auto on (kisaan). Autossa on vauhtia, joten kisassa on saumoja nousta.”