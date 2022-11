Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo yrittävät johdattaa joukkueensa MM-kultaan ja kruunata samalla upean uransa.

Jättiläisten jäähyväiset. Pölyäviltä hiekkakentiltä ja kapeilta kaduilta maailman huipulle ponnistaneiden aikakauden kahden parhaan viimeinen mittelö.

Se käydään Qatarin MM-turnauksessa keskelle aavikkoa miljardeilla euroilla rakennetuilla ilmastoiduilla jalkapallostadioneilla – eli niin kaukana lähtöpisteestä kuin kuvitella saattaa.

Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo. Argentiina ja Portugali. Kapteeni ja kapteeni.

Vuosikausien kilpailu maailman parhaan pelaajan tittelistä huipentuu uran kirkkaimman kruunun metsästykseen vielä kerran. Kaikki muu molempien palkintokaapista jo löytyy.

Messi on 35-vuotias, ja hän on ilmoittanut Qatarin turnauksen olevan viimeinen esiintyminen MM-tasolla. Näin siitäkin huolimatta, että taiturin peli on yhden heikomman vuoden jälkeen tasolla, josta suurin osa pelaajista voi vain haaveilla.

Lionel Messi ja Argentiina veivät Copa Américan mestaruuden 2021.

Ronaldo on kaksi vuotta Messiä vanhempi, eikä portugalilainenkaan pysty aikaa huiputtamaan kuten vastustajia nuoruutensa päivien askelharhautuksilla.

Tilastoja katsomalla on vaikea uskoa, että puhutaan kahdesta yli 35-vuotiaasta pelaajasta. Kaiken järjen mukaan etenkin hyökkääjänä menestyminen muuttuisi mahdottomaksi, kun räjähtävyys vähitellen katoaa.

Cristiano Ronaldo ja Portugali voittivat Euroopan mestaruuden 2016 Ranskassa.

Messi ja Ronaldo ovat kuitenkin tottuneet siirtämään mahdottoman rajaa, ja joukkueiden menestys nojaa vahvasti tähtikapteenien hartioihin.

Molempien merkitys maajoukkueessa näkyy jo pelkästään tilastoja katsomalla. Messi teki MM-karsinnoissa seitsemän maalia ja Ronaldo kuusi. Molemmat olivat joukkueidensa parhaita maalintekijöitä.

Messi on tehnyt maajoukkueessa 164 ottelussa 90 maalia, Ronaldo 191 ottelussa 117 maalia. Kumpikin on maansa ylivoimaisesti paras maalintekijä kautta aikojen.

Molemmat ovat johdattaneet maansa maanosamestaruuteen. Portugali voitti EM-kultaa vuonna 2016, Argentiina juhli Copa Américan voittoa vuonna 2021.

Menestyksessä MM-tasolla onkin sitten jonkin verran eroa miesten välillä. Messi pääsi Argentiinan kanssa finaaliin vuonna 2014, mutta Saksa oli parempi jatkoajan jälkeen. Messi valittiin turnauksen parhaaksi pelaajaksi, mutta valtaisa pettymys näkyi miehen kasvoilta, kun hän vastaanotti palkinnon.

Ronaldon johtama Portugali jäi samoissa kisoissa jo alkulohkoon, eikä joukkuetta ole mitalipeleissä vielä nähty. Sama kohtalo uhkaa myös tällä kertaa.

Argentiina on yksi MM-kisojen suosikeista, Portugali musta hevonen. Argentiina on pelannut jo 35 ottelua tappioitta. Alkulohkossa Meksikon, Puolan ja Saudi-Arabian ei pitäisi pystyä uhkaamaan lohkovoittoa.

Portugali on hävinnyt vuoden aikana Serbialle, Sveitsille ja Espanjalle. Alkulohkossa vastaan asettuvat Ghana, Uruguay ja Etelä-Korea, joten jatkopaikan pitäisi irrota.

Jos molemmat joukkueet voittavat lohkonsa, Messi ja Ronaldo voivat kohdata vasta finaalissa. Jos toinen joukkueista on lohkonsa kakkonen, voidaan taistelu nähdä välierässä.

Sekä Messi että Ronaldo ovat keränneet suitsutusta maaleistaan ja suorituksistaan, mutta maajoukkueiden kapteeneina heidän tehtävänsä ei ole vain oman ruudun hoitaminen. Heidän on oltava joukkueidensa johtajia.

Ronaldo on saanut läpi uransa kritiikkiä itsekkäästä asenteestaan, joka näkyy pahimmillaan pettymyksenä jonkun muun tekemästä maalista ja kiukutteluna, kun syöttöä ei tule. Maajoukkueessa näitä mielenilmauksia on nähty vähemmän kuin seurajoukkueissa ja joukkuetoverien kannustusta vastaavasti enemmän.

Kapteeninnauhan heittäminen maahan MM-karsinnoissa ja EM-kisoissa jätti tahroja kapteenin kilpeen. Ronaldo on toisaalta osoittanut joukkuepelaajan ja johtajan ominaisuuksiaan. Vuoden 2016 EM-finaalissa hän loukkaantui jo avauspuoliajalla, mutta ohjasi ja kannusti joukkuetovereitaan kentän laidalta jatkoajan viimeiseen vihellykseen asti.

Maalisyöttöjä jatkuvasti tarjoileva Messi on aina ollut joukkuepelaaja – etenkin hyökkäyssuuntaan. Kritiikki on läpi uran koskenut vähäistä osallistumista puolustamiseen. Maajoukkueessa kapteeni näyttää kuitenkin esimerkkiä.

Tilastopalvelu Fbrefin mukaan Messi on esimerkiksi taklannut edellisissä arvokisoissa keskimäärin yli kerran ottelussa, kun seurajoukkueissa lukema on pyörinyt alle 0,5 taklauksessa ottelua kohti.

Ronaldolla vastaavaa trendiä ei ole nähtävissä, vaan tilastojen mukaan hän taklaa maajoukkueessa harvemmin kuin seurajoukkueissa, joissa taklauksia on nähty hieman Messiä vähemmän.

Messin johtajuutta on niin ikään kyseenalaistettu, eikä hän se äänekkäin pelaaja joukkueissaan olekaan ollut. On kuitenkin olemassa myös toisenlainen Messi.

Netflix teki dokumentin Argentiinan matkasta Copa Américan mestariksi, ja ohjelmassa nähdään puhe, jonka Messi piti joukkueelle hetkeä ennen finaalin alkua. Messi puhui pitkästä yhdessäolosta ja joukkuetovereista, jotka eivät ole voineet olla vastasyntyneiden lastensa kanssa.

”Mikään ei ole sattumaa, kaverit. Tästä pokaalista piti pelata Argentiinassa, mutta Jumala toi sen tänne, jotta voisimme nostaa sen Maracanãlla ja tästä tulisi vielä kauniimpaa. Mennään siis kentälle luottavaisina ja rauhallisina, koska me hoidamme tämän kotiin”, Messi sanoi.

Pian nähdään, saako jompikumpi kuninkaista kruununsa vai päättyykö taas yksi MM-turnaus vähitellen väistyvien supertähtien osalta pettymykseen.