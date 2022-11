Doha

Iranin jalkapallomaajoukkueen pelaajilla on vapaus ilmaista itseään pian alkavassa miesten MM-turnauksessa, joukkueen päävalmentaja Carlos Queiroz kommentoi tiistaina.

Iranissa on protestoitu syyskuusta lähtien. Tuolloin 22-vuotias Mahsa Amini kuoli maan siveyspoliisin hallussa. Mielenosoitukset naisten oikeuksien puolesta ovat kasvaneet laajaksi Iranin hallinnon vastaiseksi protestiliikkeeksi.

Iranin pelaajien mahdollisia tuen osoituksia protestiliikkeelle seurataan kisoissa tarkkaan.

”Kaikilla on oikeus ilmaista itseään”, Queiroz totesi lehdistötilaisuudessa.

Queiroz vertasi tilannetta Englantiin, jossa jalkapalloilijat protestoivat rasismia asettamalla polven maahan.

”Jotkut ovat tuon asian kanssa samaa mieltä, jotkut eri mieltä. Iranissa tilanne on sama”, portugalilaisvalmentaja pohti.

”Pelaajilla on mielessään vain yksi asia, ja se on unelmansa puolesta taisteleminen. Unelma on päästä [jatkoon alkulohkosta] toiselle kierrokselle. Jos pystymme siihen, teemme historiaa, sillä Iran on ollut kuusi kertaa MM-lopputurnauksessa, mutta ei ole kertaakaan päässyt toiselle kierrokselle.”

Iran avaa MM-pelinsä Englantia vastaan ensi maanantaina.

Lohkon muut maat ovat Yhdysvallat ja Wales.