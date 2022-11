Susanna Puisto sai kutsun Linnan juhliin.

Pori

Pesäkarhujen mestarikapteeni ja porilaisseuran kasvoiksi vuosien aikana kasvaneen Susanna Puiston pelaajaura päättyi syksyllä. Sen jälkeen hänen uraansa ovat huomioineet niin Pesäkarhut kuin myös esimeriksi Pesäpalloliiton läntinen alue.

Komein huomio kolahti viime viikon lopulla Puiston postilaatikosta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kutsuivat Puiston itsenäisyyspäivänä järjestettäviin Linnan juhliin.

”Todella yllättynyt olin kutsusta, ja oikeastaan kun kirjeessä lukee tasavallan presidentiltä, niin eka ajatus oli, että onko tämä nyt mahdollista ja piti tarkistaa että kyllä siinä mun nimi lukee”, Puisto kertoi Pesäkarhujen somekanavilla.

”Aika nopeasti avatessa tajusin, mikä kutsu on kyseessä, kädet täristen sitä kirjettä avasin. Todella otettu olo ja vähän vaikea asiaa on vieläkään käsittää. Siitä päivästä ja illasta tulee varmasti hieno kokemus ja on ollut ilo huomata että ihmiset ympärillä on asiasta myös todella innoissaan.”

Niinistön ja Haukion aikakaudella pesäpalloilijat ovat saaneet kutsuja Linnan juhliin huomattavasti säännöllisemmin kuin aiemmin. Vuoden pesäpalloilijat ovat saaneet monena vuonna presidenttiparilta kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle.