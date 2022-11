Ihmisoikeusjärjestö Equidem julkaisi raporttinsa työntekijöiden olosuhteissa Qatarissa.

Jalkapallon miesten MM-kisat alkavat Qatarissa reilun viikon kuluttua. Ihmisoikeusjärjestö Equidemin tuoreen raportin mukaan MM-stadioneita rakentaneiden työntekijöiden tilanne on parantunut, mutta puutteita ja ongelmia on edelleen paljon.

Equidemin raportista kertoi The Guardian.

Equidemin mukaan siirtotyöläiset ovat kärsineet ”jatkuvista ja laajalle levinneistä työntekijöiden oikeuksien loukkauksista”. Equidemin mukaan kyse on ollut muun muassa kansallisuuteen perustuvasta syrjinnästä, laittomista rekrytoinneista ja myös maksamattomista palkoista.

Raportissa kerrotaan myös myönteisestä kehityksestä, kuten terveydenhuollosta ja elinolosuhteista, mutta Equidemin mukaan Qatar on kuitenkin ollut ”vihamielinen ympäristö” stadionien työntekijöille.

Equidem perustelee päätelmäänsä muun muassa raporttia varten tehtyjen työntekijöiden haastattelujen perusteella. Työntekijät kertoivat vakavista hyväksikäytöistä sekä pelon ja koston kulttuurista.

Myös työpaikkaväkivaltaa sekä henkistä ja sanallista pahoinpitelyä on ilmennyt.

Lisäksi Equidemin mukaan työntekijöitä oli lähetetty leireille ennen kuin Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan edustajat vierailivat stadioneilla.

Raportissa kehotetaan Fifaa perustamaan korvausrahasto stadionien rakentamisen aikana kärsineille työntekijöille.

Qatarin MM-kisojen järjestämisestä vastaava komitea ei vastannut The Guardianin kommentointipyyntöön.

Equidem on brittiläinen tutkimus- ja konsulttiyritys, joka on erikoistunut ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin. Yhtiöllä on myös toimisto Nepalissa.