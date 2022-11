Kööpenhamina

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on torpannut Tanskan maajoukkueen aikeet käyttää ihmisoikeuksien puolesta puhuvia paitoja harjoituksissa pian alkavassa Qatarin MM-turnauksessa. Asiasta kertoi Tanskan jalkapalloliitto DBU torstaina.

Tanskalaiset halusivat pitää treeneissä paitoja tekstillä "Human Rights for All" eli "Ihmisoikeudet kaikille", kertoi DBU:n tiedottaja uutistoimisto AFP:lle.

Qatarin kisoja on arvosteltu kovasti maan ihmisoikeustilanteen takia. Kisainfrastruktuuria rakentaneita siirtotyöläisiä on kohdeltu huonosti, ja naisten sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien tila Qatarissa on kerännyt kritiikkiä.