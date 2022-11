Suomi kohtaa MM-kisojen puolivälierissä perjantaina Saksan.

STT, Zürich

Suomen miesten salibandymaajoukkueella on riittänyt terveyshaasteita Sveitsin MM-turnauksessa. Tiistaina pelatussa alkulohkon päätöspelissään Suomelta puuttuivat kokoonpanosta Ville Lastikka, Aaro Astala, Lauri Stenfors ja alkulämmittelyn jälkeen sivuun jäänyt Joonas Pylsy.

Päävalmentaja Petteri Nykky kertoi, että Suomi lähti hänen pitkän maajoukkuehistoriansa aikana ensimmäistä kertaa otteluun niin, että ennen kamppailua käytössä oli vain 15 kenttäpelaajaa ja ottelun alkaessa enää 14.

”Kuntoutujia on tulossa, mutta sen näkee vasta perjantaina, mikä on lopullinen tilanne. Kaikkeen on varauduttu”, Nykky sanoi keskiviikkona.

Ainakaan tuolloin varapelaajia ei ollut vielä hälytetty apuun, vaikka ”linjojen täytyy olla kuumana” myös Suomeen. Suomi kohtaa perjantaina puolivälierissä Saksan. Ottelu alkaa Zürichissä Suomen aikaa kello 19.

Nykky ei pannut alkulohkon päättäneen Norja-ottelun surkeaa avauserää kokonaan poissaolojen syyksi.

”Eivät ne oikeuta sitä, että yhtäkkiä unohdamme, miten peliä pelataan”, Nykky tiivisti.

Suomi ei ole kohdannut Saksaa pitkään aikaan

Suomi oli Sveitsin takana A-lohkon toinen ja eteni suoraan puolivälieriin. Saksa oli B-lohkon kolmas ja murskasi pudotuspelien avauskierroksella Kanadan.

”Saksa on kova ja urheilullinen joukkue, muttei se kuitenkaan ole ihan samaa tasoa kuin Sveitsi, Tshekki tai Ruotsi. Olin heidän ensimmäisessä pelissään paikan päällä, kun pelasivat Ruotsia vastaan. Eivät olleet silloin vielä hereillä, mutta ovat parantaneet siitä paljon”, Nykky sanoi.

Suomi ja Saksa ovat kohdanneet edellisen kerran vuonna 2018, joten vastustaja ei ole Suomelle kaikkein tutuin. Martin Brücknerin johtamaan Saksan valmennusryhmään kuuluvat suomalaiset Ilkka Kittilä, Mika Valtonen ja maalivahtivalmentaja Paolo Keinänen.

Mikäli Suomi voittaa Saksan, lauantain välierän todennäköinen vastustaja on hallitseva maailmanmestari Ruotsi.