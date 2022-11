Salin uskoo Suomen nostavan tasoaan selvästi Sveitsin MM-turnauksessa. Suomi kohtaa perjantaina puolivälierissä Saksan.

Zürich

Hyvin harva urheilija on pelannut A-nuorten SM-sarjaa kolmessa isossa suomalaislajissa, mutta Eemeli Salin teki kyseisen tempun aikoinaan. Suomen salibandymaajoukkueen nykyisiin avainpelaajiin kuuluva Salin, 32, pelasi salibandyn lisäksi nuorten SM-tasolla jalkapalloa ja koripalloa.

"Salibandyn aloitin itse asiassa aika paljon myöhemmin kuin kori- ja jalkapallon, olinkohan silloin 10–11-vuotias”, Salin muistelee.

Uudessakaupungissa varttuneen Salinin kolmen lajin yhdistelmästä tekee vielä poikkeuksellisemman, että hän pelasi vain koripallossa A-nuorten SM-otteluita kotikaupunkinsa joukkueessa Korihaissa. Jalkapallossa tilille tuli nuorten SM-pelejä TPS:ssä, mutta salibandyssä kuvio oli erikoisempi.

”Pääsimme paikallisen USB:n kanssa (nuorten) SM-sarjaan, mutta meillä ei ollut mahdollisuutta mennä sinne. Teimme yhteistyötä Kuopion joukkueen kanssa, ja pelasin sen kanssa SM:ää Uudestakaupungista”, Salin sanoo ja lisää pelanneensa pitkän välimatkan takia vain vierasottelut.

Salin oli 19-vuotias tehdessään lopullisen lajivalintansa, koska salibandy tuntui hauskimmalta ja sen hetken parhaat kaverit pelasivat sitä.

Miesten pääsarjassa Salin debytoi kaudella 2010–2011 porilaisessa FBT Karhuissa, jossa hänelle oli tullut myös A-nuorten SM-pelejä. Pitkänhuiskean hyökkääjän tilille ovat vuosien saatossa kertyneet muun muassa miesten maailmanmestaruudet vuosina 2016 ja 2018 ja kuusi SM-kultaa tamperelaisessa Classicissa.

Eemeli Salin Karhujen paidassa vuonna 2010.

Yli 190-senttinen Salin on pitkä ja fyysinen, mutta samalla liikkuva ja monipuolinen pelaaja.

”Salibandy on mennyt fyysisyydessä tosi paljon eteenpäin etenkin kansainvälisillä kentillä. Peli on samalla niin nopeaa, ja sitten siellä saa painaa kaveria aika surutta kylkeen. Fyysisyydestäni on ollut aika paljon hyötyä lajiin. Kentällä ei enää riitä, että on pirun taitava, jos jalka ei liiku. Liigassa alkaa huomata saman ilmiön.”

Uudessakaupungissa asuva Salin näkee monipuolisen lajitaustansa hyödyttäneen salibandyuraansa.

"Salibandyssä kropan käyttö on vähän samanlaista kuin koripallossa. Uskon, että kentän havainnointiin sijoittumisineen ja myös pallolliseen pelaamiseeni on tullut aika paljon koripallosta”, sanoo Salin, joka on koulutukseltaan sairaanhoitaja.

Seuratasolla Classicia edustavien Nico Salon, Salinin ja Sami Johanssonin hyökkäysketjulta odotetaan kovaa tulosta meneillään olevissa MM-kisoissa. Salin oli Sveitsin MM-turnauksen alkulohkossa Suomen paras pistemies kerättyään kolmessa ottelussa tehot 1+6.

Classicin tähtitriolla on kuitenkin koko Suomen joukkueen tavoin varaa parantaa.

"Pelaamisemme ei ollut missään nimessä sellaista kuin haluamme sen olevan”, vasen laitahyökkääjä Salin tiivistää Suomen alkulohkourakan.

Suomi sijoittui Sveitsin takana lohkossaan toiseksi ja kohtaa perjantaina puolivälierissä Saksan.