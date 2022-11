Kangasala vei täydet pisteet Tahto Areenasta nuorisokaartinsa johdolla.

Kahden ja puolen viikon ottelutauolta palannut LP-Vampula kiusasi naisten lentopalloliigan suosikkeihin lukeutuvaa LP Kangasalaa parhaansa mukaan.

Huittislaisjoukkue roikkui kannassa kuin takiainen ja sai kolmannessa erässä jopa yhden eräpallon, mutta himoittua palkintoa ei tullut.

Nuorisokaartiansa peluuttanut Kangasala haki Tahto Areenasta 3–0 (25–22, 25–23, 26–24) -voiton.

Sarjajumboksi valahtanut Vampula voitti kaksi edellistä liigaotteluansa, mutta tällä kertaa eväät loppuivat kesken sitkeästä taistelusta huolimatta.

Vampulan passarivalinta kuului illan suurimpiin yllätyksiin. Nanna Talvitie pääsi ensimmäisen kerran avaukseen Lotta Kukkosen sijasta. Edes Kangasalan luotsi Arttu Keränen ei osannut varautua tähän.

”Erissä on aina kaksi osaa – ennen 20 pistettä pelattava jakso ja sen jälkeen pelattava jakso. Minulle lentopallo alkaa oikeastaan vasta 20 pisteen jälkeen. Me emme olleet nyt sillä tasolla, että olisimme pystyneet päättämään eriä”, Vampulan valmentaja Ziga Kos summasi.

Keräsen mietteet olivat juuri päinvastaiset.

”Olen aika tyytyväinen, kun saimme hoidettua tiukkojen erien viimeiset pallot”, Keränen tuumi.

Liigaeliittiin kuuluva Kangasala on ollut Vampulalle hankala vastustaja jo pitkään. Huittislaisten tuorein voitto on tammikuulta 2020. Sen jälkeen on tullut kahdeksan tappiota putkeen.

Vampulan kotipelit jatkuvat sunnuntaina Hämeenlinnan Lentopallokerhoa vastaan.