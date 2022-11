Jalkapallon miesten MM-kilpailut alkavat tänään. Voisimme elää myös maailmassa, jossa avauspeli olisi Satakunnan ja Ecuadorin välinen taistelu: Qatar ja Satakunta kun ovat pinta-alaltaan suunnilleen samankokoiset alueet.

Pimeys laskeutuu Porin stadionille, jonka ulkopuolella puhaltaa jäinen merituuli.

Rautatieaseman havaintoaseman mukaan pakkasta on peräti 30 astetta, mutta stadionilla on silti lämmin, koska sitä lämmitetään, koska se on mahdollista.

Televisiokuva näyttää, kuinka Bulgariasta ja Romaniasta ostetut fanit heiluttavat Ecuadorin keltasinipunaisia lippuja maaninen ilme kasvoillaan, mutta enemmistöllä katsojista on käsissään Satakunnan vaakuna.

Lopulta pelaajat asettautuvat muotoihinsa, tuomari viheltää pilliinsä ja kaikkien aikojen paras turnaus saa talvisen avauspotkunsa.

Ecuador on ennakkosuosikki, mutta Satakunnalla on pieni mahdollisuus yllättää.

Leikitään, että vähän yli 213 000 asukkaan Satakunnastakin tulee emiirikunta, joka äkkirikastuu öljytulojensa ansiosta. Ovathan alueet melkein samankokoisetkin: Satakunnan pinta-ala on 11 493 neliökilometriä, Qatarin 11 628 neliökilometriä.

Yhtäkkiä Satakunnankin väkiluku lähestyy kolmea miljoonaa. Ei toki lisääntymällä, vaan ulkomaisella työvoimalla; Qatarissakin qatarilaisten osuus koko väkiluvusta on vain vähän yli 10 prosenttia: 333 000 ihmistä.

Kruununjalokivi Pori täytetään valtavilla, toinen toistaan korkeammilla pilvenpiirtäjillä, joita on kymmeniä. Yyteriin nousee peräti 570-metrinen torni, Herrainpäivien edustalle tehdään karhun muotoinen tekosaari ja joku keksii, että Satakunnassa pitäisi järjestää myös jalkapallon miesten MM-kilpailut.

Lajin korruptoitunut kansainvälinen kattojärjestö Fifa voidellaan öljyrahalla, jota pulppuaa loputtomasti, eikä liittoa häiritse sekään, että Satakunnassa on vain yksi vähän isompi urheilustadion, joka sekin on rapistunut ja totaalisen kasvojenkohotuksen tarpeessa.

Koska kisapaikkoja tarvitaan kahdeksan, Satakunta upottaa MM-kisojen infrastruktuuriin 230 miljardia euroa. Se on summa, jolla saisi rakennettua 10 454 palloiluhallia, joiden budjetti olisi 22 miljoonaa euroa.

Suurin osa Satakunnan alueesta on yhä periferiaa, joten Karvia ja Vampula jätetään rauhaan. Työmaat sijoitetaankin Porin lisäksi Eurajoelle, Ulvilaan, Raumalle ja futuristiseen Kullaa Cityyn, jonne on vastikään nyhjäisty muun muassa metrolinja, kymmeniä hotelleja, lukematon määrä pilvenpiirtäjiä ja aavikon ihmemaa.

Yksi stadion nousee Meri-Poriin, Pihlavaan. Eurajoki ja Ulvila saavat nekin yhden stadionin kumpikin, Rauma peräti kolme. Kullaa Cityn pyhätöstä tulee kaikkein suurin; sinne mahtuu 80 000 katsojaa, ja siellä pelataan myös kisojen loppuottelu.

Olkoonkin, että Satakunnan oman liigan ottelut vetävät keskimäärin vain noin tuhat ihmistä katsomoon.

Siirtotyöläiset värvätään köyhemmistä valtioista, kuten Serbiasta, Moldovasta, Pohjois-Makedoniasta ja Venäjältä.

”Stadioneita rakennetaan niin paljon, ja niin moni on kuollut. Olen nähnyt sen omin silmin”, paljastaa eräs työntekijä, joka paiski hommia stadioneilla viiden vuoden ajan.

Raportin mukaan projekti on vaatinut ainakin 6 700 vainajaa, mutta Satakunta kiistää kuolemat ja Fifan puheenjohtaja puolestaan korostaa, että maassa on tapahtunut paljon hyvää kehitystä jalkapallokisojen ansiosta.

Samaa sanomaa levittävät lajin suurimmat legendat, jotka vierailevat Porissa yksi kerrallaan Satakunnan kerman kestitettävänä ja hehkuttavat sitten maansa medioissa, kuinka erinomaiset jalkapallopuitteet Satakuntaan on rakennettu.

Ihmisoikeusjärjestöt eivät ylläty.

”Heidän piti tietää Satakunnan ihmisoikeusongelmat silloin, kun he antoivat MM-kisat Satakunnalle. Ei voi olla niin, että Fifa myöntää kisat mutta ei aseta mitään ehtoja työntekijöiden kohtelulle”, sanotaan.

Kritiikki yltyy, ja Fifa lähettää MM-joukkueille kirjeen, jossa niitä kehotetaan keskittymään politiikan sijasta pelaamiseen Satakunnassa.

Kentällä juhlii Ecuador, joka on juuri iskenyt MM-kisojen avausmaalin Satakunnan maajoukkueen verkkoon, ja aitiossa himokas Fifa, joka kahmii Satakunnasta miljardeja euroja, ja jossain kaukana on televisio ja sohva, jolla istuu katsoja, jonka kotimaa ei kisoissa kilpaile.

Pallo viedään takaisin keskialueelle, ja peli jatkuu, ja lähetys jatkuu, ja bulgarialaiset ja romanialaiset työntekijät tekevät Ecuadorin paidoissa aaltoja, kuten käsky käy, ja enää pitää odottaa pari päivää, kunnes Porissa häikäisee kaikkien aikojen jalkapalloilija Lionel Messi.

Kalmoja on niin paljon, että kisojen fanikeskuksena toimivan Isomäki-areenan joka ikiselle penkille kykenisi kantamaan rakennustöissä kuolleen siirtotyöläisen ruumiin, joita voisi ripustaa myös seisomakatsomon täydeltä niin, että koko halli olisi lopulta loppuunmyyty.

Jalkapallon miesten MM-kisojen avausottelu Qatar–Ecuador tänään kello 18. Yle näyttää pelin suorana lähetyksenä. Kolumnissa on käytetty lähteenä Sami Kolamon kirjaa Riistopallon MM-kisat Qatarissa sekä Ylen juttua ”Lika, joka ei irtoa”, jossa Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus on haastatellut Nepalissa Qatarista kotiin palanneita siirtotyöläisiä.