Suomen saldona Sveitsin MM-turnauksen alkulohkosta oli kaksi voittoa ja yksi tappio. Joukkueen urakka jatkuu puolivälierissä.

STT, Zürich

Suomen salibandymiehet olivat avauserässä helisemässä, mutta nappasivat lopulta Norjasta 7–2-voiton Sveitsin MM-kisoissa. Ottelu päätti Suomen alkulohkourakan, johon mahtui kysymysmerkkejä.

Suomen saldoksi alkulohkossaan tuli kaksi voittoa ja Sveitsille kärsitty tappio.

Suomen lohkosijoitus riippuu myöhemmin tiistaina pelattavan Slovakian ja Sveitsin kohtaamisen tuloksesta. Suomi sijoittuu lohkossaan joka tapauksessa kahden parhaan joukkoon, mikä tietää suoraa puolivälieräpaikkaa.

Sveitsille riittää lohkovoittoon tasapeli Slovakia-ottelusta. Mikäli Suomi on lohkonsa toinen, joukkue pelaa puolivälieränsä torstaina ja vastustaja on Saksa tai Kanada. Välierissä Suomea todennäköisesti odottaisi Ruotsi, joka on hallitseva maailmanmestari.

Kainulainen ja Johansson viimeistelivät kahdesti mieheen

Zürichin upouuden areenan vähälukuinen yleisö sai tiistaina avauserässä ihmeteltävää, sillä Norja johti Marius Pedersenin maalilla yllättäen 1–0. Suomi pelasi surkean erän, sortui lukuisiin heikkoihin syöttöihin ja puolustuspään merkkausvirheisiin. Norjan johto olisi voinut olla suurempikin, sillä joukkue tuhri muun muassa pari läpiajoa.

Toisessa erässä maalihanat aukesivat kunnolla. Hyvin pelannut Suomi liikutti palloa avauserää nopeammin ja tehokkaammin, ja vedot alkoivat osua maaliin. Toisen erän erikoisuus oli, että Suomi teki Eetu Sikkisen kahden minuutin jäähyn aikana kaksi maalia ali- ja Norja yhden ylivoimalla.

Erän päätteeksi Suomi johti 5–2, kun Justus Kainulainen laukoi kaksi maalia ja Oskari Heikkilä, Sikkinen sekä Sami Johansson tekivät osuman mieheen.

Päätöserässä Suomi pystyi suojelemaan johtoaan melko vaivatta, ja Johansson laukoi ylivoimalla 6–2-maalin. Päätösnumerot teki Joona Rantala.

Aiemmissa kamppailuissa pelanneet Ville Lastikka, Aaro Astala ja Lauri Stenfors olivat ottelusta sivussa. Oskari Fälden oli Suomen maalilla Lassi Torisevan sijaan.

Suomella on keskiviikkona peleistä välipäivä. B-lohkosta suoraan puolivälieriin etenivät lohkovoittaja Ruotsi ja lohkokakkonen Tshekki.