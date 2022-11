Qatarin ihmisoikeusongelmat pysyvät keskusteluissa MM-kisojen lähestyessä.

Jalkapallon miesten MM-kisojen isäntämaa Qatar on ollut ankaran kritiikin kohteena etenkin ihmisoikeuksiin liittyvien vakavien ongelmien vuoksi, eivätkä tuoreet kommentit ainakaan lievennä myrskyä.

MM-kisojen lähettiläänä toimiva Khalid Salman kommentoi maan suhtautumista seksuaalivähemmistöihin saksalaiselle ZDF:lle antamassaan haastattelussa.

Salman kertoi toimittaja Jochen Breyerille, että homoseksuaalisuus on ”haram”, joka tarkoittaa arabiaksi kiellettyä.

”Tärkeintä on, että kaikki hyväksyvät tänne tullessaan meidän sääntömme. Miksi se on haram? Koska se on vaurio aivoissa”, Salman totesi.

Kommentin jälkeen MM-kisojen edustaja tuli keskeyttämään haastattelun.

Homoseksuaalisuus on Qatarissa kielletty, ja rangaistuksena on vankilatuomio tai jopa kuolema. Seksuaalivähemmistöjen lisäksi myös naisten ja siirtotyöläisten asema maassa on huono.

Sunnuntaina uutisoitiin Englannissa siitä, miten kymmenen eurooppalaista jalkapalloliittoa vaatii Kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifa lunastamaan lupauksensa Qatarissa työskentelevien siirtotyöläisten olojen parantamiseksi ja ihmisoikeuksien vaalimiseksi kisojen aikana.