Boston otti kotivoiton St. Louisista, jolle tappio oli jo seitsemäs peräjälkeen

New York Islanders kaatoi kotikaukalossaan Calgary Flamesin jatkoajalle venähtäneessä kohtaamisessa.

STT

Jääkiekon NHL:ssä Boston Bruins otti kotikaukalossaan 3–1-voiton St. Louis Bluesista.

Isännät menivät johtoon jo ottelun avausmaalista, jonka Jake DeBrusk teki ylivoimalla. Toisessa erässä St. Louisin Brayden Schenn kuitenkin tasasi tilit, ja kolmanteen erään lähdettiin tasatilanteesta.

Päätöserässä Bostonin Patrice Bergeron vei isännät jälleen johtoon ylivoimamaalilla. Loppulukemat iski vajaat neljä minuuttia myöhemmin Trent Frederic.

Tällä kaudella pelaamistaan 13 ottelusta Boston on voittanut yhteensä 11. Joukkue ei ole hävinnyt vielä yhtäkään kotiottelua alkukauden aikana. St. Louisin kausi on sen sijaan pyörähtänyt käyntiin hieman heikommin: otteluita on takana kymmenen ja voittoja vasta kolme. Tuore tappio oli jo seitsemäs perättäinen missourilaisseuralle.

St. Louisin paidassa jäällä nähtiin maanantaina suomalaispuolustaja Niko Mikkola. Hän pelasi vajaat 16 minuuttia mutta jätti kaukalon vailla tehopisteitä. Hän on pelannut kuluvalla kaudella yhdeksän ottelua, mutta pistetili on vielä avaamatta.

Viides perättäinen vailla voittoa

New York Islanders otti niin ikään voiton kotijäällään. Islanders kaatoi vieraissa olleen Calgary Flamesin jatkoajalle venähtäneessä ottelussa maalein 4–3. Ensimmäisessä erässä onnistujiksi nousivat kummankin seuran ruotsalaispelaajat, jotka takoivat yhteensä neljä maalia.

Calgaryn Mikael Backlund avasi maalitilin, kun ottelua oli takana reilut 11 minuuttia, mutta New Yorkin Sebastian Aho tasoitti tilanteen vain reilu minuutti tämän jälkeen. Kanadalaisvieraat luistelivat johtoon jälleen nelisen minuuttia myöhemmin, kun Elias Lindholm teki 2–1-maalinsa.

Toisessa erässä Backlund lisäsi Calgaryn johdon 3–1:een. Päätöserässä St. Louisin Anders Lee kavensi ensin kymmenen minuutin paikkeilla ja minuuttia myöhemmin Kyle Palmieri tasoitti tilanteen. Ottelun ratkaisi isäntien hyväksi jatkoajan ylivoimamaalillaan Noah Dobson.

Calgarylle ottelu oli jo viides peräjälkeen ilman voittoa. Tällä kaudella pelaamistaan 11 ottelusta Calgary on voittanut viisi. New York Islanders on ollut liigajäillä puolestaan 13 kertaa ja voittanut kahdeksasti.