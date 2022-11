Porista vuonna 2020 Turkuun siirtynyt Miro Varhelahti nousee talenttivalmentajan paikalta TPS:n valmennuspäälliköksi.

Turku

Turun Palloseura on nimennyt porilaisen Miro Varhelahden uudeksi valmennuspäällikökseen.

Tehtävä vapautui, kun TPS irtisanoi aiemmin syksyllä eräänlaisen seuralegendan, lappeenrantalaislähtöisen Mikko Hyyrysen, valmennuspäällikön paikalta. Varhelahden ja TPS:n sopimus on kaksivuotinen ja siihen sisältyy optio jatkosta.

Varhelahti, 33, on työskennellyt TPS:ssa loppuvuodesta 2020 alkaen. Hän lähti Porista Turkuun talenttivalmentajaksi.

Valmennusuransa jo 16-vuotiaana Karhu-Futiksessa aloittanut Varhelahti toimi ennen Turkuun muuttoaan FC Jazzissa talenttivalmentajan ja valmennuspäällikön tehtävissä. Loppukauden 2020 hän oli FC Jazzin edustusjoukkueen päävalmentajana. Hän onnistui tehtävässään ja pystyi pitämään putoamiskamppailuun joutuneen Jazzin sarjapaikan Kakkosessa.

Jalkapallossa Varhelahti on työskennellyt päätoimisesti vuodesta 2017 alkaen. Hän on koulutukseltaan erityisopettaja, mutta hän on myös suorittanut Uefan A-valmentajakoulutuksen.

Varhelahti on aiemmin työskennellyt myös Palloliiton läntisen alueen valmentajana.