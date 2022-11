Vuokatin viestin jälkeen Ristomatti Hakola ilmoitti Ylen haastattelussa, että seuraavan kerran hän kilpailee vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Juhannuksen jälkeisellä viikolla maajoukkuehiihtäjä Ristomatti Hakola julkaisi Instagramissa vauhdikkaan kuvan, jossa hän ruiskuttaa juomapullosta vettä Vuokatin Aateli Race -kilpailuun osallistuvan maajoukkuekollegansa Verneri Suhosen päälle.

”Huoltohommissa Vuokatissa ollaan, mutta Aatelin starttiviivalle ei ollut asiaa. Meikäläisellä on ollut valitettavia vastoinkäymisiä tämän(kin) harjoituskauden alussa. Mainittakoon Rovaniemen viideltäkympiltä mukaan napattu nivusvaiva”, Hakola kirjoitti tuolloin ja vitsaili kertovansa asiasta tarkemmin elämäkerrassaan.

Sen jälkeen MM-mitalisti Hakola ei ole ollut mukana yhdelläkään maajoukkueen harjoituskauden leirillä.

Kesän ja syksyn mittaan Hakolalla on ollut muutenkin terveysongelmia, mutta niistä hän ei ole halunnut juurikaan kertoa edes lajin sisäpiiriläisille. Kesällä hän sai muun muassa koronatartunnan, josta toipumiseen meni aikaa.

”Kun menee huonosti, ei viitsi puhua. Yritän kaikkeni, mutta siitä ei tule mitään. On Hakolan poika ollut aika alamaissa – ja se on lievästi sanottu”, Hakola sanoi lokakuun puolivälissä Iltalehdelle, kun hän oli aloittanut varovaisen harjoittelun Vuokatin säilölumiladulla.

Sunnuntaina Hakola kilpaili yllättäen Vuokatissa Suomen cupin viestissä.

Hakola hiihti seuransa Jämin Jänteen joukkueessa toisen osuuden 3x9 kilometrin viestissä (p). Hän tuli vaihtoon kärjessä mutta oli helpolla ladulla osuusajoissa vasta neljännneksi opein.

Hakolaa 14–17 sekuntia nopeammin hiihtivät kansallisen tason menijät Joonas Sarkkinen ja Juuso Mäkelä sekä nuorten MM-mitalisti Niko Anttola.

Kisan jälleen Hakola ilmoitti Ylen haastattelussa, että seuraavan kerran hän kilpailee vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Tämä tarkoittaisi sitä, että maailmancupin avaus Rukalla ja muut alkukauden mc-osakilpailut on tarkoitus jättää väliin.

”Seuraavan kerran tulen varmaan viivalle ensi vuoden alussa. Ajattelin harjoitella pari kuukautta, että voin sitten taas hiihtää mukavasti”, Hakola sanoi Ylelle.

Hakolan mukaan hän teki puolitoista kuukautta sitten pitkästä aikaa ensimmäisen tasatyöntöharjoituksen uransa lopettaneen maajoukkuekollegansa Anssi Pentsisen kassa.

”Terveydellisesti on käyty aika syvällä, mutta apua on tarjottu ja apua on otettu vastaan. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet hengessä mukana viimeiset kuukaudet. Positiivista, että olen tässä”, Hakola sanoi.

Hakola ja hänen henkilökohtaisena valmentajanaan toimiva päävalmentaja Teemu Pasanen eivät olleet vielä sunnuntaina iltapäivällä päättäneet, lähteekö Hakola tiistaina Muonion Oloksella alkavalle maajoukkueleirille.

Pasanen totesi, että kaksikolla ei ollut minkäänlaisia viestisuoritukseen kohdistuvia odotuksia.

”Näköjään se menee vanhasta muististakin jollakin tavalla, vaikka Ristomatti ei ole juurikaan päässyt normaalisti treenaamaan koko kesänä. Hän ei ole vieläkään treenannut sillä tavalla kuin kansainvälisen tason urheilijan pitäisi treenata”, Pasanen sanoi HS:lle.

Viime talven olympialaiset olivat Hakolalle paha pettymys jo harjoituskaudella alkaneiden ongelmien seurauksena, mutta heti Pekingin kisojen jälkeen hän ylsi yhteen uransa parhaista hiihdoista maailmancupin normaalimatkoilla oltuaan Lahdessa kymmenes Iivo Niskasen voittamalla 15 kilometrillä (p).

Vuokatin viestissä Jämin Jänne jäi toiseksi, kun lauantaina henkilökohtaisen sprintin voittanut ankkuri Lauri Lepistö taipui loppusuoralla Imatran Urheilijoiden Miro Karppaselle.

Naisten viestin voitti ylivoimaisesti Kainuun Hiihtoseura, pitkälti maajoukkuekonkari Anne Kyllösen toisen osuuden karkumatkan ansiosta.

Sotkamo:

Suomen cupin 1/6 kilpailuviikonloppu, 2. päivän viestit (p):

Naiset, 3x6 km: 1) Kainuun HS 51.55,9 (Johanna Ukkola, Anne Kyllönen, Anni Alakoski), 2) Vantaan HS jäljessä 54,8 sekuntia (Rebecca Immonen, Anni Kainulainen, Jasmi Joensuu), 3) Vuokatti STK –59,3 (Jasmin Kähärä, Eveliina Piippo, Katri Lylynperä), 4) IkaalU –1.23,5 , 5) IisalmV ST –2.14,7 , 6) Espoon HS –3.38,7. Mukana 26 joukkuetta.

Miehet, 3x9 km: 1) ImatrU 1.07.37,3 (Olli Ahonen, Ville Ahonen, Miro Karppanen), 2) Jämin J –1,6 (Markus Vuorela, Ristomatti Hakola, Lauri Lepistö), 3) Puijon HS –7,2 (Petteri Koivisto, Joonas Sarkkinen, Perttu Hyvärinen), 4) TaivalkMV-85 –41,9 , 5) KuusamEV –1.53,9 , 6) Vuokatti STK –2.03,0. Mukana 33 joukkuetta.