Imatran Urheilijoiden Karppanen ratkaisi miesten hiihtoviestin vahvalla loppuvedolla. Naisten viesti oli Kainuun Hiihtoseuran ylivoimaa.

Sotkamo/Helsinki

Kainuun Hiihtoseura ja Imatran Urheilijat avasivat maastohiihdon Suomen cupin viestivoitoilla Sotkamossa. Naisten 3x6 kilometrillä voittaja oli suvereeni, sillä Kainuun Hiihtoseura kiri yli 50 sekunnin eron seuraaviin.

Perinteisellä hiihtotavalla naisten voittajajoukkueen viestiä veivät Johanna Ukkola, Anne Kyllönen ja Anni Alakoski. Ukkola ja Alakoski kilpailivat jo eilen sprintissä, mutta Kyllönen malttoi mielensä ja katseli kilpailun televisiosta.

”Tänään hiihto tuntui helpolta. Eilen ajattelimme, että haluamme voittaa ja mietimme taktiikkaa sen mukaan”, joukkueensa kärkeen nostanut Kyllönen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Eilen cupin sprintin voittanut Jasmi Joensuu nosti Vantaan Hiihtoseuran ankkuriosuudella nelossijalta toiseksi. Ennen Joensuuta vantaalaisten viestiä veivät Rebecca Immonen ja Anni Kainulainen. Kotiladuillaan hiihtänyt Vuokatti Ski Team Kainuu oli kolmas triolla Jasmin Kähärä, Eveliina Piippo ja Katri Lylynperä.

Vantaan ankkuri Joensuu arvioi, että olisi hävinnyt loppukirissä suksien liukkausvertailun Lylynperälle, joten hänen piti ratkaista kakkossijataistelu matkan varrella.

”Oli pakko kuolla jo matkan varrella ja tehdä sellainen ratkaisu, että se riitti”, Joensuu sanoi Ylelle.

Miesten 3x9 kilometrillä Imatran Urheilijat oli ennen ankkuriosuutta neljäntenä, mutta Miro Karppanen nosti seuran punavärit kärkeen.

”Ajauduin vahingossa keulaan. Kun huomasin, että takaa tuli iskuyritys, yritin vain pitää itseni keulassa, Karppanen selvitti Ylelle ankkuriosuuden ratkaisua”, jossa Jämin Jänteen Lauri Lepistö ja Puijon Hiihtoseuran Perttu Hyvärinen joutuivat taipumaan.

Karppasen kanssa Imatran viestitrion muodostivat veljekset Olli Ahonen ja Ville Ahonen.

Jämi jäi toiseksi 1,6 sekunnin erolla joukkueella Markus Vuorela, Ristomatti Hakola ja Lepistö. Hakola on kärsinyt kesällä terveysmurheista ja arveli Ylen tv-haastattelussa tulevansa starttiviivalle seuraavan kerran ensi vuoden puolella. Sitä ennen on Hakolan mukaan syytä harjoitella pari kuukautta.

”Terveydellisesti on käyty aika syvällä, mutta apua on tarjottu ja apua on otettu vastaan”, Hakola kertoi.

Puijon Hiihtoseuran riveissä kolmossijaa olivat hiihtämässä Petteri Koivisto, Joonas Sarkkinen ja Hyvärinen, joka harmitteli Ylen tv-haastattelussa, ettei Vuokatin loppusuoralla ollut kuin yksi liukas latu.

Hyvärisen harjoituskausi on kuitenkin ollut mallikas.

”Ei ole toistaiseksi tehty isompia virheitä. Tästä on mukava lähteä kohti pohjoista”, Hyvärinen sanoi Ylelle.

Suomen cup jatkuu Taivalkoskella 19.–20. marraskuuta.