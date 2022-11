Nairobi

Yleisurheilun pitkien juoksumatkojen mahtimaihin lukeutuvan Kenian mainetta on kolhittu tänä vuonna lisää, sillä dopingrikkeistä on tuomittu tai niistä on epäiltynä varsin huomattava määrä kenialaisjuoksijoita.

Kaikkiaan 25 urheilijaa on saanut kilpailukieltoa, ja 19 tapausta on tällä hetkellä käsittelyssä.

Keniassa tilanne huolestuttaa, ja maratontähti Eliud Kipchoge on julistanut kiellettyjen aineiden käytön kansalliseksi ”häpeäksi”. Dopingongelma ei toki ole uusi: Kenia on ollut maailman antidopingtoimisto Wadan tarkkailussa jo talvesta 2016.

Kenian yleisurheiluliiton johtajistoon kuuluva Barnabas Korir varoittaakin, että Kenia on luisumassa Venäjän rinnalle urheilun paarialuokkaan.

”Tällä hetkellä olemme tehohoidossa. Tällä menolla Kenia ei ehkä selviä tästä vuodesta. Kaikki merkit ovat olemassa siitä, että Kenia saa pannaa, eivätkä sen urheilijat voi kilpailla kansainvälisissä kisoissa”, Korir maalailee synkästi.