Miesten MM-turnaus alkaa viikonloppuna Sveitsissä.

STT, Vantaa

Suomen salibandymiesten kahden peräkkäisen kullan sarja päättyi vuosi sitten MM-kotikisoissa, joten ilmassa on revanssihenkeä, kun MM-turnaus alkaa viikonloppuna Sveitsissä.

”Olihan se tosi kova paikka, kun unelmana oli voittaa kotikisoissa, mutta möhlimme silloin finaalin. Onneksi saamme nyt nopeasti uuden mahdollisuuden”, Suomen kapteeni Nico Salo tiivistää.

Salibandy on ollut kahden maan välistä kultataistelua, sillä Ruotsi on voittanut miehissä yhdeksän ja Suomi neljä maailmanmestaruutta. Muille maille ei MM-kultia ole riittänyt.

”Toivon, että kokeneilla jätkillämme on mukana myös vähän revanssihenkeä etenkin, kun hävisimme kesällä WG-finaalinkin”, Suomen päävalmentaja Petteri Nykky sanoo viitaten World Games -turnaukseen.

Suomi pelaa MM-turnauksessa samassa alkulohkossa Slovakian, Sveitsin ja Norjan kanssa. Nykyn miehistö aloittaa urakkansa lauantaina Slovakiaa vastaan Winterthurissa, kohtaa Sveitsin päivää myöhemmin Zürichissä ja päättää alkulohkourakkansa ensi tiistaina Norjaa vastaan Zürichissä.

Miesten MM-kisat pelataan normaalisti joulukuussa, mutta tällä kertaa tositoimiin hypätään kuukautta aiemmin. Erikoisuus on myös, että turnaus pelataan peräkkäisinä vuosina, kun koronaviruspandemia siirsi edellisiä MM-kisoja vuodella eteenpäin.

”Turnauksen ajankohta vaikuttaa valmistautumiseen siten, ettei meillä ole erillistä lämpöleiriä”, Nykky sanoo.

Suomi valmistautuu kisoihin tällä viikolla ensin Italiassa ja sitten Sveitsissä.

Hyökkääjä Salon mukaan normaalia aikaisempi turnausajankohta on pelaajan vinkkelistä myös hyvä asia.

”Ei tarvitse odotella niin pitkään ja pelätä, että seurajoukkueessa tulisi loukkaantumisia. Nyt pääsee olemaan myös itsenäisyyspäivänä kotona”, hän muistuttaa.

Odotettavissa tasaista mitalitaistelua

Ruotsin ja Suomen lisäksi neljän suuren salibandymaan kerhossa ovat Sveitsi ja Tshekki. Nelikon imuun pyrkii ainakin Latvia, joka on esiintynyt pirteästi.

”Slovakia voitti keväällä MM-karsintojensa finaalipelissä Tshekin. Se on hyvä ryhmä. Sveitsi satsaa kaikkensa alkusarjan peliin, koska heillä on iso tavoite voittaa lohko. Siitä tulee kova peli. Norjasta en vielä osaa niin sanoa, koska joukkue on vähän muuttunut”, Nykky luonnehtii Suomen alkulohkoa.

Syyskuun alussa Sveitsissä pelattu neljän maan EFT-turnaus ennustaa kärjen osalta tasaisia kisoja, sillä turnauksen kuudesta ottelusta viisi päättyi varsinaisen peliajan osalta tasatulokseen.

”Sveitsi on tiennyt pitkään, että kotikisat ovat tulossa, ja valmistautunut rauhassa. Tshekki on voittanut pari peräkkäistä nuorten maailmanmestaruutta. Siellä on hyvä meininki, ja Ruotsi saa aina kovan jengin kasaan.”

”Pelimme on pitkään perustunut hyvään puolustukseen, mutta hyökkäyksen kehittäminen, maltti siinä ja iskun paikat – siinä on aihioita”, Nykky luettelee menestyksen kulmakiviä.

Myös nuorten kannettava vastuuta

Suomen MM-ryhmässä on kuusi ensikertalaista, ja pitkäaikaiset luottopelaajat Juha Kivilehto sekä Tatu Väänänen ovat lopettaneet maajoukkueuransa.

”Se tarkoittaa nuorten osalta, että pitää kantaa isommin vastuuta. Uskon, että he ovat kasvaneet matkan varrella. World Games oli hyvää valmistautumista tähän”, Nykky sanoo pelaajiston vaihtuvuudesta.

Seurajoukkuetasolla Classicia edustava Salo on Nykyn kanssa samoilla linjoilla.

”Meillä on sen verran monta kokenutta pelaajaa mukana, etten usko sen olevan mikään ongelma”, Salo sanoo.