Nyon

Euroopan jalkapalloliitto Uefa perustaa naisille Kansojen liigan ja muokkaa naisten arvokisojen karsintajärjestelmäänsä. Miehet ovat pelanneet Kansojen liigan pelejä kaudesta 2018–2019 saakka.

Naisten Kansojen liigan on määrä pyörähtää käyntiin ensi vuoden syksynä, Uefa kertoi torstaina kotisivuillaan. Kun miesten joukkueet on jaettu neljälle eri tasolle, naisilla divisioonia on kolme. Suomi olisi päätymässä rankingin perusteella B-divisioonaan.

Kansojen liigan tulokset toimivat pohjana vuoden 2025 EM-kisojen karsinnoille, joissa formaatti on samanlainen kuin Kansojen liigassa. Myös MM-karsintoihin on tarkoitus tulla Euroopan osalta käyttöön samanlainen malli, jossa maat on jaettu karsinnoissa eri divisiooniin.

Naisten Kansojen liiga toimii samalla olympiakarsintaturnauksena. Euroopalla on vain kolme olympiapaikkaa. Koska Ranska saa seuraavana olympiajärjestäjänä yhden paikan, olympialaisiin yltääkseen on Kansojen liigassa päästävä finaaliin.