Porin perjantai-illan ravien Toto5-pelin varmaksi valitsen päätöskohteessa ravaavan Speedy Scionin.

Siiri Mäkisen ohjastama 5-vuotiasruuna on voittanut kaksi edellistä Porin vierailua näytöstyyliin. Lisäksi se on parhaimmillaan juostavalla mailin matkalla, mistä Porissa kuukausi sitten juostu 1.11,9 voittotulos on paras osoitus.

Pienen systeemin toisen varman otan avauskohteesta, jossa Tapani Salojensaaren käskyttämä Lex Nicolas hakee kauden kuudetta täysosumaa.

Vihjesysteemit

Pieni systeemi

T5-1: 2 Lex Nicolas

T5-2: 2 Vapassi, 7 Metku Maikki, 8 Y.P.Son, 5 Visler

T5-3: 4 Leonore Crown, 2 Spike's Star, 10 Precious Rock

T5-4: 6 Sirpan Siro, 8 Wauhitta, 11 Virkun Vikkelä

T5-5: 2 Speedy Scion

36 riviä/3,60 euroa

Porukkasysteemi

T5-1: 2 Lex Nicolas, 9 Rosaline Forbes, 4 Gutsy Cobbler, 5 Aktivist, 7 Selanne

T5-2: 2 Vapassi, 7 Metku Maikki, 8 Y.P.Son, 5 Visler

T5-3: 4 Leonore Crown, 2 Spike's Star, 10 Precious Rock

T5-4: 6 Sirpan Siro, 8 Wauhitta, 11 Virkun Vikkelä, 7 Elli Haloo

T5-5: 2 Speedy Scion

240 riviä/24 euroa

Porin ravit perjantaina kello 18.