Eurajoen Veikot värväsi kokemusta Ulvilasta – Seuran tavoite on nousta kolmessa vuodessa Ykköspesikseen

Ensi kaudella pesäpallon suomensarjassa pelaavat Satakunnasta joukkueista Eurajoen Veikot, Ulvilan Pesä-Veikot ja Pomarkun Pyry. Jyri Tarmo on seuraavat kolme kautta pelinjohtajana Eurajoella.

Eurajoki

Ensi kaudeksi pesäpallon miesten Suomensarjaan noussut Eurajoen Veikot ei halua pelata uudella sarjaportaallaan ainoastaan säilymisestä. Siitä pitää huolen kolmen vuoden sopimuksen seuran kanssa tehnyt pelinjohtaja Jyri Tarmo.

Nousijajoukkueeseen tulee myös merkittävä pelaajakiinnitys, kun EuVe teki Ulvilan Pesä-Veikoista tutun kokeneen Jesse Jokelan kanssa vuoden sopimuksen.

Kolmen vuoden sopimuksen seuran kanssa teki puolestaan Jukka Suuriniemi, jonka joukkueenjohtajan tehtäviin Eurajoella kuuluu kokonaisuuden valvominen. Aiemmin hän oli joukkueenjohtajana Ulvilan Pesä-Veikoissa.

”Nousumme jälkeen emme lähde hulluttelemaan, mutta emme myöskään nöyristelemään. Saamme kasaan hyvän treeniporukan ja tavoite ei ole ainoastaan säilyä sarjassa”, Tarmo sanoo.

Jesse Jokela tuo EuVelle hurjasti kokemusta.

35-vuotias Jokela on kotoisin Ulvilasta ja tuttu Pesä-Veikoista monen kauden ajalta.

Hänellä on tilastoissaan 97 miesten Superpesiksen runkosarjaottelua 5+17 lyödyn juoksun ja 346 kärkilyönnin tilastolla. Superpesiksessä hän on pelannut Hyvinkään Tahkossa ja Kankaanpään Mailassa.

Ykköspesiksessä Jokela on pelannut peräti 284 peliä UPV:ssä, joissa hän on lyönyt 13+185 juoksua ja kärkilyöntejä on kertynyt tilastoihin 1 115.

Jokela jätti UPV:n, kun joukkue putosi Ykköspesikseen syksyllä 2021. Päättyneenä kesänä hän kuitenkin palasi kasvattajaseuran avuksi vielä kauden ratkaisupeleihin. Alkukaudella Jokela ei pelannut missään.

Mielenkiintoa ensi kauden suomensarjaan tuo se, että EuVe ja UPV pelaavat vastakkain. Mahdollisesti lohkossa on mukana myös Pomarkun Pyry, ellei seuraa siirretä toiseen suomensarjan lohkoon. Lopullisia päätöksiä lohkopaikoista ei ole vielä tehty.

”Eurajoella ei ole koskaan ollut oikeastaan mitään pidempiä projekteja, vaan eteenpäin on menty kausi kerrallaan. Nyt sellaisen pidemmän projektin saimme alulle. Haluamme taistella kolmen vuoden sopimukseni aikana jossain vaiheessa tosissaan noususta Ykköspesikseen. Aiomme harjoitella jo Suomensarjassa ainakin lähellä Ykköspesiksen vaatimalla tasolla”, Tarmo sanoo.