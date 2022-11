Suomi on varmistanut jo paikkansa ensi vuoden MM-kisoihin, mutta karsinnat jatkuvat yhä.

Sasu Salin on nyt Suomen koripallomaajoukkueen kapteeni.

Suomi on jo varmistanut paikkansa koripalloilun ensi vuoden MM-kisoissa, mutta MM-karsinnat jatkuvat ensi viikon perjantaina vieraspelillä Saksaa vastaan ja maanantaina 14. marraskuuta Espoossa Viroa vastaan.

Päävalmentaja Lassi Tuovi julkaisi keskiviikkona kuudentoista pelaajan ehdokaslistan kahteen seuraavaan MM-karsintapeliin ja muistutti, että karsintapeleissä on panoksena mahdollisimman hyvä rankingsijoitus ja sen myötä tulevat asemat MM-lohkoarvonnoissa.

”Yksi tavoite on saavutettu, nyt haetaan mahdollisimman hyviä asemia. Joukkue tulee olemaan erittäin motivoitunut, se haluaa voittaa Saksan Saksassa ja jatkaa (seitsemän perättäisen MM-karsintapelin voittojen) putkea. Ei tarvitse lähteä yhtään erilaisista lähtökohdista”, Tuovi sanoi etäyhteydellä järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Saksa otti syyskuun EM-kisoissa pronssimitalit, mutta ensi viikon MM-karsintaottelu pelataan ilman NBA-miehiä, mikä verottaa Suomelta Lauri Markkasen mutta Saksalta useamman miehen.

Saksa voi varmistaa MM-kisapaikan voittamalla Suomen.

”Tietysti Saksa on erilainen joukkue kuin kisoissa. Nyt palataan niihin joukkueisiin, jotka ovat pelanneet karsintoja viime talvena. Se on yksi lohkon kovimmista joukkueista”, Tuovi ennakoi.

Suomen kuudentoista pelaajan ryhmä sisältää kahdeksan miestä syyskuun EM-kisajoukkueesta ja on Tuovin mukaan "erittäin hyvä sekoitus kisakävijää ja raikasta tuulta".

”Todella mielenkiintoinen nippu. Runko pysyy hyvin kasassa, meillä on jatkuvuutta ja jatketaan siitä mihin Berliinissä jäätiin. Rakennamme peli-identiteettiä”, Tuovi sanoi.

Maajoukkueen kapteenina aloittaa Sasu Salin, joka on joukkueen kokenein ja 31-vuotiaana myös vanhin pelaaja.

”Hän on esimerkillinen kaveri, joka tuo oman identiteettinsä johtajuuteen. Odotan millaisen arjen Susijengi saa hänen kanssaan.”

Salin ja Markkanen ovat aloittaneet kautensa vahvasti, ja Tuovin mielestä erinomaisesti sujuneen maajoukkuekesän myönteiset jäljet näkyvät muissakin maajoukkuemiehissä.

”Se että me pelasimme hienot ottelut on auttanut näitä pelaajia. Kauttaaltaan aika moni meidän pelaaja on hyvässä formissa ja pelaa hyvällä itseluottamuksella. Sasu ja Lauri ovat otsikoissa, mutta nimiä voisi luetella vaikka kuinka paljon. Syksy palveli pelaajien lähtöä seurajoukkueisiin”, Tuovi sanoi.

Markkanen on alkukauden perusteella pelaamassa uransa parasta NBA-kautta loistettuaan sitä ennen EM-kisoissa.

Tuovi korosti Markkasen itseluottamusta, läsnäoloa ja kehonkieltä merkkeinä.

”Rooli on tärkein, hän kokee että häneen luotetaan. Palaan siihen läsnäoloon. Laurista näkee pelkät highlightit katsomalla, ettei hän epäröi vaan haluaa mennä tilanteisiin. Itseluottamus on jännä juttu, miten nopeasti se kääntyy.”

Paluun maajoukkueen toimintaan tekee Alex Murphy, 29, joka oli viime kesän kokonaan maajoukkueesta sivussa ja pelasi viimeksi Suomen paidassa helmikuun MM-karsintapelissä Sloveniaa vastaan.

Murphy nousi täksi kaudeksi Japanin kakkosliigasta maan pääsarjaan.

Susijengi MM-karsinnoissa Saksaa ja Viroa vastaan:

Perttu Blomgren (SalVi), Daniel Dolenc (Karhu Basket), Shawn Hopkins (Craiova, Romania), Mikael Jantunen (Treviso, Italia), Okko Järvi (Seagulls), Henri Kantonen (Karhu Basket), Aatu Kivimäki (Tübingen, Saksa), Alexander Madsen (AEK Ateena, Kreikka), Edon Maxhuni (Crailsheim, Saksa), Alex Murphy (Hokkaido, Japani), Topias Palmi (Craiova, Romania), Remu Raitanen (Albacete, Espanja), Sasu Salin (Tenerife, Espanja), Ilari Seppälä (Saint-Chamond, Ranska), Luukas Vaara (Hagen, Saksa), Elias Valtonen (Manresa, Espanja).