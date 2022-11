Satakuntalaisista myös Jutta Rantala kuuluu leiriryhmään.

Milla-Maj Majasaaren ja AIK:n kausi Ruotsissa on ollut vaikea. Ensi viikolla porilaisvahti pääsee maajoukkueen mukana Espanjaan.

Helsinki

Milla-Maj Majasaari pettyi, kun naisten jalkapallomaajoukkueen edelliseltä päävalmentajalta Anna Signeulilta ei herunut porilaismaalivahdin mielestä reilua näyttömahdollisuutta.

Signeulin aika Helmareissa päättyi kesän vaisujen EM-kisojen ja johtamiskohun jälkeen.

Tilalle pestattu Marko Saloranta ei nimennyt Majasaarta ensimmäisiin joukkueisiinsa, mutta ensi viikon leiriryhmässä porilainen on mukana. Majasaari on samalla yksi leiriryhmän neljästä pelaajasta, jotka odottavat maajoukkuedebyyttiään. Muut ovat kenttäpelaajat Joanna Tynnilä, Oona Siren ja Katariina Kosola. Puolustajat Tiia Peltonen ja Nea Lehtola puolestaan palaavat maajoukkueeseen usean vuoden tauon jälkeen.

Satakunnan kasvateista joukkueessa nähdään Majasaaren lisäksi jo Helmarien vakituisempaan ryhmään kuuluva Jutta Rantala. Rantala oli mukana myös Helmarien EM-ryhmässä. Siellä hän ei saanut peliaikaa ainoana kenttäpelaajana, mutta syksyllä EuPa-kasvatti on nähty maaotteluissa myös kentällä.

Sekä Majasaari että Rantala pelaavat seurajoukkuetasolla Ruotsin pääsarjassa. Kaksikko lähtee maajoukkueen mukaan lauantaina pelattavan Damallsvenskanin viimeisen kierroksen jälkeen.

Jutta Rantala on tehnyt Ruotsin pääsarjassa kymmenen maalia.

Rantalan edustama Vittsjö sijoittuu sarjassa viidenneksi tai kuudenneksi. Heikon lähdön kauteen saanut Majasaaren edustama Tukholman AIK ei saanut koko kesänä kurssiaan käännettyä. Joukkue jää sarjassa viimeiseksi ja putoaa ensi kaudeksi Elitettaniin.

Köyliöästä kotoisin oleva Rantala on pelannut toistaiseksi parhaan kautensa Ruotsissa. Hän on tehnyt Vittsjölle kymmenen maalia. Maalintekijätilastossa hän jakaa kuudetta sijaa muun muassa Pauline Hammarlundin kanssa. Olympiahopeamitalisti Hammarlundin puoliso on Ässien maalivahti Niklas Rubin.

Majasaari menetti AIK:ssa ykkösvahdin asemansa alkukesän jälkeen. Lokakuussa hän pääsi jälleen kahdessa ottelussa maalille. Jälkimmäisessä ottelussa hyvät ystävykset Majasaari ja Rantala kohtasivat jälleen toisensa. Kauden ensimmäisessä kohtaamisessa Rantala teki hattutempun Majasaaren taakse. Porilaisvahdin toinen taisto Vittsjötä vastaan päättyi ottelun lopussa tulleeseen punaiseen korttiin.

Helmarit leireilee Espanjassa 8.–16. marraskuuta. Leirin aikana joukkue kohtaa Walesin.