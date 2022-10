Suomi pelaa loppuviikolla ringeten naisten maailmanmestaruudesta kaksiosaisessa finaalissa Espoossa.

Susanna Tapani on ringettemaajoukkueen avainpelaajia.

Lohja

Susanna Tapani asteli Kisakallion urheiluopiston jäähallille leveä hymy huulillaan. Edes painavien varustekassien kantaminen pimeässä lokakuun illassa ei lannistanut mieltä, vaan tuntui pikemminkin piristävän. Syy 29-vuotiaan mailataiturin hyväntuulisuuteen oli simppeli.

Edessä oli maajoukkueen valmistava leiri marraskuun alussa huipentuviin ringeten MM-kotikisoihin. Monen lajin taitajana tunnettu Tapani on keskittynyt viime kaudet pääosin jääkiekkoon, mutta nyt hänen ensirakkautensa, ringette, on jälleen uran keskiössä. Suomi pelaa naisten mestaruudesta ensi perjantaina ja sunnuntaina.

”Jääkiekon MM-kisoista jäi päällimmäiseksi tunteeksi pettymys, joten olisi varmasti mennyt hetki löytää jälleen motivaatiota treenaamiseen. Nyt kun sai taas vaihtaa ringetteen, olen innoissani. En malta arjen kiireidenkään keskellä odottaa jäälle pääsyä”, Tapani iloitsi STT:n haastattelussa.

Kuudenneksi MM-jäällä päätynyt Naisleijonat putosi jääkiekossa B-tasolohkoon.

Venäjän jääkiekkoliigassa pelaavaa kiinalaisseura KRS Vanke Raysia viime kaudella edustanutta Tapania on koeteltu kuluvana vuonna. Elokuisissa jääkiekon MM-kisoissa Tapani oli suuriin mittakaavoihin kasvaneen kohun kohteena. Tapanin päätös poistua kesken turnauksen ystävänsä häihin aiheutti reaktion, jollaista kiekkoilija ei osannut odottaa.

”Juttu paisui mielestäni liikaa. Ymmärrän ihmisten erilaiset näkemykset, mutta olimme sopineet asiasta johtoryhmän kanssa. He olivat päätöksen takana, joten se on mielestäni silloin joukkueen sisäinen asia. On siinä se hyvä puoli, että meidän kisoja seurataan. Jutut eivät aina voi olla positiivisia”, Tapani totesi.

Tapani ei omien sanojensa mukaan sallinut kohun hiipiä kaukalon puolelle.

”Eihän se tietenkään ikinä ole kivaa tuollaisia juttuja itsestään lukea. Peliesityksiini asia ei kuitenkaan vaikuttanut millään tavalla. Tiedän, mitkä asiat ovat minulle hyväksi. Minun on toimittava omien arvojeni mukaisesti.”

RNK Flyersin riveissä ringeten SM-sarjaa pelaava Tapani on kuluvalla kaudella paukuttanut kilpaa pisteitä toisen maajoukkuepelaajan Anne Pohjolan rinnalla. Vuosien kokemus on tuonut mukanaan osaamista, jonka avulla lajinvaihto lennosta tuntuu vaivattomalta.

”Jääkiekko ja ringette ovat lopulta hyvin erilaisia lajeja. Muistan urani alkutaipaleella lajin vaihtamisen olleen vaikeampaa. Saatoin ringettetreeneistä mennä suoraan jääkiekkopeliin, jolloin vedot ja syötöt eivät lähteneet aivan toivotulla tavalla. Enää se ei ole vaikeaa, kun tätä on tehnyt pitkään. Nykyään peli sujuu jopa paremmin, kun välillä vaihtaa lajia”, Tapani arvioi.

Suomi kohtaa Kanadan ringeten MM-kisojen kaksiosaisessa finaalissa Espoossa. Turnaus on ollut jo vuosia sinivalkoisten juhlaa, sillä seitsemän viimeisintä mestaruuspokaalia löytyy Suomen palkintokaapista.

”Olen ollut kahdesti mukana kotikisoissa. Edellisistä on kuitenkin niin pitkä aika, että into päästä pelaamaan on kova. Ihan kuin ensimmäiset MM-kisat olisivat edessä”, viidettä kultamitaliaan janoava Tapani hymyilee.

Itseltään ja joukkueeltaan Tapani odottaa vielä menneitäkin vuosia parempia otteita.

”Joukkue ei ole ikinä täydellinen, mutta nyt se on hyvin lähellä sitä. Kokemusta ja voittamisen kulttuuria löytyy reilusti. Meillä on maailman paras maalivahti, parhaat puolustajat ja parhaat hyökkääjät. Kanada saa esittää parastaan, jos mielii kaataa meidät”, Tapani vakuutti.