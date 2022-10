Kimi Räikkösen haaveena oli voittaa ensimmäisenä kuljettajana maailmanmestaruus F1:ssä ja rallissa. Se on haave, jota yksikään kuski ei ole koskaan saavuttanut, eikä ehkä koskaan saavuta.

Formulassa hero ei halua olla rallissa zero.

Kimi Räikkönen oli voittanut formula ykkösten maailmanmestaruuden vuonna 2007 ja noussut supersuosituksi sankariksi. Syyskuun lopulla 2009 Ferrari-talli ilmoitti, että se irtisanoo suomalaisen sopimuksen vuotta ennen sopimuskauden päättymistä.

Kirjassaan Tuntematon Kimi Räikkönen (2018) Kari Hotakainen kertoo, että Räikkönen oli kyllästynyt formulasirkuksen oheistuotteisiin: paskanjauhantaan ja politikointiin.

Räikkösen haaveena oli voittaa ensimmäisenä kuljettajana maailmanmestaruus F1:ssä ja rallissa. Se on haave, jota yksikään kuski ei ole koskaan saavuttanut eikä ehkä koskaan saavuta.

F1-ajajista vain argentiinalainen Carlos Reutemann ja puolalainen Robert Kubica ovat Räikkösen lisäksi saaneet pisteitä myös rallin MM-sarjassa.

Näin ralli sujui Räikköseltä.

Formula 1 ja ralli vaativat vahvaa reagointikykyä, vauhdin ja ajopelin hallintaa. Pohjalla pitää olla kova sisäinen voittamisen palo ja kunnianhimo. Räikkösellä oli niitä kaikkia, mutta rallissa ongelmaksi muodostuivat nuottien luku ja niiden teko.

F1-radalla Räikkönen oli tottunut ajamaan toisia kuskeja vastaan, rallissa metsäteillä vastustajana oli kello.

”Rallissa kuskin pitää luottaa kartanlukijan lukemaan nuottiin ja mennä sen mukaan. Formuloissa ajetaan yhdessä kisassa samaa rataa, ja ajaja tuntee jokaisen mutkan”, sanoo Tuomo Mäkinen. Hän toimi Kimin tallipäällikkönä Jyväskylän MM-rallissa vuonna 2009.

”Kimi oli rallin yleisöerikoiskokeilla älyttömän nopea, mutta muuten rallin ajaminen vaatii vankkaa kokemusta auton käsittelystä. MM-sarjaan ei voi lähteä kylmiltään. Ajaminen vaatii vuosien opettelun ja työn.”

” ”Kun mentiin Tunturiralliin, Kimi ei ollut ajanut nuotista eikä niistä paljon ymmärtänyt. Pantiin kypärät päähän, ja sanoin Kimille, että anna mennä.”

Myös yhteistyön kartanlukijan kanssa pitää pelata. Formulassa kuljettaja tekee radalla itse päätöksensä. Tallin johto ohjaa toimintaa omilla ohjeillaan.

Kartanlukijana Räikköselle toimi selkä- ja jalkaongelmista toipunut Kaj Lindström, jonka täytyi pyytää siihen erikseen lupa Kansainvälisen autoliiton (Fia) lääkäreiltä. Lindströmiltä oli leikattu lonkka edellisvuonna 2008.

Lääkärien ensimmäisenä tuomiona oli ollut, ettei hän saa enää istua ralliauton kyydissä. Kun rallilupa taas heltisi, kokenut Lindström lähti mielellään rallissa kokemattoman Räikkösen kartturiksi.

Lindström toimii nykyisin Toyotan rallitallin urheilutoimenjohtajana ja vastaa osaltaan kuljettajien rekrytoinnista.

Ensimmäisen rallinsa Räikkönen ajoi Rovaniemellä tammikuussa 2009 perinteikkäässä Arctic Lapland -rallissa, entisessä Tunturirallissa. Autona oli WRC2-luokan Fiat Abarth Grande Punto Supra S2000.

Räikkösellä oli hyvät suhteet Ferrarille, jonka kautta hän osti saman konsernin valmistaman Fiatin.

Kimi Räikkösen ensimmäinen rallikisa Arctic Lapland -rallissa sai suurta mediahuomiota. Ajokkina oli Fiat.

Auto piti kuitenkin ennen Tunturia virittää rallisäätöihin. Apu löytyi Puuppolasta Tommi Mäkisen ralliverstaalta. Mäkinen rakensi siellä N-ryhmän ralliautoja Subaruista, joita hän myi ja vuokrasi.

Tuomo ja Tommi Mäkinen ovat veljeksiä. Tommi Mäkinen tunsi Räikköstä entuudestaan jonkin verran Sami Visan kautta. Visa oli ollut vuonna 1986 Korsikan MM-rallissa kuolleen Henri Toivosen kavereita ja ajanut mikroautoilla.

Kun Räikkönen aloitti formuloissa, Visasta tuli myöhemmin hänen managerinsa.

Kimi Räikkönen ajamassa Meksikon MM-rallissa vuonna 2010.

”Aika paljon piti tehdä Tommin pajalla töitä, että Fiat saatiin ralliautoksi. Tommi otti asiakseen, että tehdään tästä Kimille hyvä auto”, Lindström sanoo.

”Kun mentiin Tunturiralliin, Kimi ei ollut ajanut nuotista eikä niistä paljon ymmärtänyt. Pantiin kypärät päähän, ja sanoin Kimille, että anna mennä. Minä luen nuotteja. Näin, että Kimi osaa ajaa. Muuten en olisi uskaltanut lähteä kyytiin. Kimi hiffasi aika hyvin Punton ajo-ominaisuudet.”

Tommi Mäkisen vanhana kartanlukijana Lindström oli tottunut nopeaan nuotinlukuun.

Räikkösen kanssa tilanne oli toinen. Vauhti oli hiljaisempaa kuin Mäkisen kyydissä, ja Tunturirallissa on helpot tiet, kun niitä vertaa moneen MM-ralliin.

Lindström luki Räikköselle nuotteja numeroina. Skaala oli yhdestä kuuteen. Ykkönen oli hiljaa, kuutonen täysillä.

”Numerot olivat helppoja omaksua. Kun Kimi kuuli pienen numeron, tie kääntyi enemmän ja piti hidastaa. Kimin piti ajaa, mitä silmä näki ja mitä korvalla kuuli. Hitaalla alustalla hänellä oli enemmän aikaa reagoida”, Lindström sanoo.

” ”Aika hyvin olet vetänyt ensikertalaiseksi, kun kahdestatoista lasista yhdeksän on mennyt rikki. Se on ekalla kaadolla aika hyvin.”

Lopputuloksissa Räikkönen oli kolmastoista mutta ehti näyttää, että vauhtia löytyy. Hän hävisi kilpailun SM-sarjan ulkopuolella ajaneelle espanjalaiselle Dani Sordolle noin sekunnin kilometriä kohti.

Varsinaisen SM-kisan voitti Juha Salo, kun Sordo testasi kalustoaan tulevaa Ruotsin MM-rallia varten.

Räikkönen kävi ulkona toisella erikoiskokeella, mutta ajoi sen silti nopeammin kuin samassa rallissa mukana olleet kolme muuta suomalaista F1-kuskia Jyrki Järvilehto, Mika Häkkinen ja Mika Salo.

Lindström muistaa, että Räikkönen oli kiinnostunut ajamaan WRC-autoa jo aiemmin. Räikkönen oli istunut Jukka Jalosen kanssa etuautossa vuoden 2008 Monte Carlon MM-rallissa ja innostunut kokemastaan.

Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalosen täyskaima oli aikaisemmin tunnettu muun muassa osallistumisestaan Pariisi–Dakar-ralliin nimellä Julli Jumissarov.

Tuomo Mäkisellä on itselläänkin paljon palkintoja ralliautoilusta.

Iso näytön paikka oli saman vuoden 2009 Jyväskylän MM-ralli, johon Räikkönen tuli suurin odotuksin. Autokin pantiin Mäkisen pajalla viimeisen päälle kisakuntoon.

Markku Alénin poika Anton Alén ajoi tehtaan Fiatilla sinä vuonna MM-ralleja, mutta Tuomo Mäkisen mukaan Puuppolassa Räikköselle räätälöity auto oli paljon parempi kuin tehtaan Fiat.

”Tommi rakensi Kimille auton, jolla saattoi pärjätä. Tommi tiesi, millainen auton pitää Jyväskylässä olla. Millainen jousitus ja lukot. Tommi myös opetti Kimiä ralliin liittyvissä asioissa”, Tuomo Mäkinen sanoo.

Jyväskylässä Räikkösen touhussa oli suuren maailman meininkiä, kun sitä vertasi muihin yksityistalleihin. Tuomo Mäkinen johti tallipäällikkönä 25 hengen tiimiä.

”Katselin, että kaikki menee sinnepäin, niin kuin pitää. Toin Kimin aamulla kisapaikalle ja vein illalla nukkumaan”, Tuomo Mäkinen kertoo.

Lauantai-illan viimeisellä erikoiskokeella Väärinmajassa Räikkönen kaatoi autonsa ja ralli loppui siihen.

” ”Kyselin siinä löylyssä vielä Kimiltä, että teetkö vakuutuksen. Kimi vastasi, ettei tarvita, kun hänellä on tt-vakuutus.”

Autonromu tuotiin Mäkisen pajalle Puuppolaan, johon Räikkönen saapui sitä katsomaan. Myös Tommi Mäkinen tuli paikalle ja ihmetteli Punton romua.

”Aika hyvin olet vetänyt ensikertalaiseksi, kun kahdestatoista lasista yhdeksän on mennyt rikki. Se on ekalla kaadolla aika hyvin”, hän sanoi Tuomo Mäkisen mukaan Räikköselle.

Ennen rallia Tuomo Mäkinen oli puhunut Räikkösen kanssa vakuutuksista.

Räikkönenhän ajoi Jyväskylässä omalla autollaan. Paperit olivat valmiina. Räikkösen piti vain allekirjoittaa vakuutus. Asiasta oli puhuttu vielä saunassa ralliviikolla.

”Kyselin siinä löylyssä vielä Kimiltä, että teetkö vakuutuksen. Kimi vastasi, ettei tarvita, kun hänellä on tt-vakuutus.”

”Mikä se sellainen vakuutus on?” Tuomo Mäkinen uteli.

”Takatasku”, Räikkönen sanoi ja heitti lisää löylyä.

Ulosajon jälkeen Räikkösen autoon tehtiin yli 100 000 euroa maksanut korjaus, että auto saatiin seuraaviin ralleihin.

Kimi Räikkönen Jyväskylän MM-rallissa vuonna 2011.

Vuosina 2010 ja 2011 Räikkönen ajoi Lindströmin kanssa rallin MM-sarjassa Citroënin kakkostallissa C4 WRC -autolla.

”Kimi oppi auton tekniikan kerralla. Ei tarvinnut opettaa. Kimi oli luontainen lahjakkuus ja kiinnostunut koneista”, Tuomo Mäkinen sanoo.

Lindströmin mukaan Räikkönen otettiin hyvin vastaan rallipiireissä.

”Ralliporukka on hyvä. Kaikki otetaan tasavertaisina vastaan. Kun aletaan ajaa, ei olla tähtiä. Ollaan kuten muutkin kuskit, ei muita huonompia eikä parempia. Kimi huomasi, että kaikki ovat rallipuolella kavereita keskenään, kunnes kisa alkaa. Olo on rennompaa kuin formuloissa. Kuskit voivat syödä lounasta samassa pöydässä. Siitä Kimi tykkäsi.”

Räikköstä on pidetty vähäpuheisena. Lindström on nähnyt myös toisen puolen.

”Mikkelin rallissa minun piti kerran sanoa siirtymätaipaleella, että ole välillä hiljaa. Kuunnellaan uutiset. Tilanne muuttuu, kun joku tulee mikrofonin kanssa. Silloin Kimi jäätyy täysin.”

Rallissa Räikkösen parhaaksi sijoitukseksi jäi viides sija Turkin MM-rallissa huhtikuussa 2010. Ensimmäiset MM-pisteensä (4) hän otti edellisessä rallissa Jordaniassa, jossa hän oli kahdeksas.

Kartanlukija Kaj Lindström (vas.) ja Kimi Räikkönen Tunturirallissa Rovaniemellä talvella 2010.

Turkin rallin viimeisellä erikoiskokeella satoi kaatamalla. Tie oli likainen ja liukas.

Lindström varoitti Räikköstä ajamasta liian lujaa. Räikkönen piti tiukasti katseensa tiessä ja tokaisi kartanlukijalleen: ”Vittu, anna mun nyt ajaa.”

Tokaisu oli samaa luokkaa kuin se, mitä Kimi sanoi kisainsinöörille kesken Abu Dhabin F1-kilpailun vuonna 2012: ”Leave me alone, I know what I’m doing.” (Jätä minut rauhaan, tiedän mitä teen.)

Turkin rallin maalissa Lindström taputti Räikköstä olalle ja sanoi, että ihan hyvin meni. Päästiin maaliin. Räikkönen ei enää ollut nolla (zero) rallissakaan.

”Koin, että minunkin roolini oli tärkeä. En halunnut olla puskassa. Kuskia täytyy tukea, kun on kypärä päässä”, Lindström sanoo.

Alkusyksystä 2011 Räikkönen kertoi Lindströmille palaavansa formula ykkösiin.

”Tiesin, että ralli loppuu. Kimi kertoi minulle avoimesti ja tiesi, ettei tieto mene minulta eteenpäin.”

Kun Räikkösen toisen sopimus Ferrarilla päättyi kauteen 2018, julkisuudessa huhuttiin, että hän siirtyy Tommi Mäkisen johtamaan Toyotan rallitalliin.

Lindström virittää pientä naurua ja sanoo, että kysymyksessä oli uutisankka ja väärinkäsitys.

”Kirjoitettiin, että Kimi tulee meille. Teemme mielellämme hänelle auton johonkin ralliin ja olemme mielellämme mukana, mutta varsinaiseksi kisakuskiksi hänestä ei ole. Kisakuskeja emme voi uhrata. Pitää muistaa asiayhteys.”

Sen verran asiassa oli perää, että Räikköstä oli pyydetty kokeilemaan Toyota Yariksen ralliversiota, jos mieli tekisi.

”Ei ole järkeä maksaa niin paljon, että pääsee vain ajamaan”, Tuomo Mäkinen sanoo.

Räikkösen pitkä F1-ura päättyi kauden 2021 lopulla Alfa Romeolla.