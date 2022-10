Jos Narukerä voittaa sunnuntaina HIFK:n, pääsee joukkue pelaamaan Suomen cupin loppuotteluun.

Narukerä jatkoi lauantaina vakuuttavasti Suomen cupin alkusarjassa. Perjantaina Narukerä voitti OLS:n ja lauantaina kaatui Akilles. Porvoolaisia vastaan peli päättyi Narukerän voittoon lukemin 4–1 (4–0).

”Pelissä oli kova tuuli ja vesisade, joten mitään suuria hienouksia ei nähty. Teimme tarvittavat maalit avausjaksolla ja toisella puoliajalla emme enää puskeneet ihan väkisin vastatuuleen. Mielestäni voitto ei ollut uhattuna missään vaiheessa kummassakaan pelissä”, valmentaja Tuomas Erkkilä mietti.

Narukerältä löytyi lauantaina neljä eri maalintekijää. Pallon verkkoon iskivät Joona Rajala, Ville Aaltonen, Kristian Paukkonen ja Veeti Kujansuu.

Sunnuntaina Narukerä kohtaa aamupelissä HIFK:n. Voittamalla kyseisen ottelun, pääsisivät porilaiset pelaamaan Suomen cupin loppuotteluun, joka pelataan 6. tammikuuta.

”Meidän puolustuspelaaminen on tällä hetkellä sen verran laadukasta, että luottavaisin mielin lähdemme sunnuntainkin otteluun. Ajoitukset ja pallollinen pelaaminen vaativat edelleen paljon kehittämistä, mikä on selvää tässä vaiheessa vuotta. Kunhan olemme sunnuntaina kärsivällisiä, niin lopputulos on varmasti hyvä”, Erkkilä sanoi.